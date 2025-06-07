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Муниципальные выборы начались! С избирательных участков сообщают, что никаких проблем нет (1)

© LETA 7 июня, 2025 13:11

Новости Латвии 1 комментариев

Утром в субботу, 7 июня, все избирательные участки приступили к работе без каких-либо инцидентов, сообщил агентству LETA представитель Центризбиркома по общественным отношениям Андрейс Вайварс.

Он также подчеркнул, что сведений о каких-либо проблемах нет, работают все участки.

По наблюдениям агентства LETA, в избирательном участке во дворце культуры "Зиемельблазма" за пару минут до открытия стояла очередь из 14 человек. После открытия всех прибывших быстро обслужили. Руководство участка заявило, что никаких технических проблем с ИТ-системой не было.

В двух участках, размещенных в Рижской 31-й средней школе, очередей нет, работников достаточно для того, чтобы обслужить большой поток избирателей.

В Рижской государственной немецкой гимназии расположен 25-й избирательный участок. Его секретарь Ингуна Серда сказала, что работа в субботу утром началась спокойно. Она признала, что избирательные участки осваивают новую систему, из-за чего иногда возникают проблемы. 

Дни предварительного голосования она оценила как спокойные, поток избирателей, по ее словам, был довольно велик. "Спасибо людям за активность", - сказала Ингуна Серда.

Кроме того, она рассказала, что во время предварительного голосования, когда возникли технические проблемы, участки были готовы начать работу с регистрационными конвертами, но этого не понадобилось, поскольку система заработала. 

"Избиратели тоже были отзывчивы, все прошло хорошо, тихо и мирно", - говорит Ингуна Серда. На вопрос, не волнуют ли ее потенциальные проблемы сегодня, она ответила, что не слишком - "что это изменит, если мы будем волноваться? Мы готовы работать, все будет хорошо".

Рудите Тиммермане, руководитель 26-го участка, который тоже находится в Рижской государственной немецкой гимназии, сказала, что нынешнее утро началось замечательно. Предварительное голосование, на ее взгляд, прошло "довольно нормально".

"Думаю, что почти 500 проголосовавших за пять дней - это довольно много, мы предполагаем, что сегодня, может быть, будет спокойнее. Исходя из опыта предыдущих лет, мы примерно знаем, сколько избирателей ожидать", - сказала Рудите Тиммермане.

По поводу проблем во время предварительного голосования она пояснила, что это, конечно же, стресс, потому что надо постараться успокоить избирателей, попытаться им объяснить, что сотрудники участка делают, что могут, но ситуация от них не зависит.

"Нам повезло, потому что избиратели отнеслись с пониманием. Система не работала примерно полчаса", - рассказала она.

На вопрос, готова ли она к проблемам сегодня, Тиммермане дала ответ, что "это будет не проблема, а решение, поскольку есть план "Б" - регистрационные конверты, а с ними работали уже раньше".

Выборы в самоуправления сегодня проводятся по всей Латвии. Проголосовать в 948 участках можно будет до 20:00. Сделать это можно в любом участке своего самоуправления.

По предварительной оценке Центризбиркома, за пять дней предварительного голосования на выборах проголосовали 16,12% (221 тысяча 949) жителей Латвии, имеющих право голоса.

Наиболее высокая активность имела место в Риге - в столице за пять дней на избирательные участки пришли 19,14% жителей, на втором месте Видземе - 16,26%, на третьем - Латгалия (14,42%), далее идет Земгале (13,57%) и Курземе (13,52%).

Во время предварительного голосования в понедельник и среду возникли технические проблемы, повлиявшие на работу систем и регистров, необходимых для осуществления процесса. Во вторник и четверг о существенных проблемах не сообщалось.

До 12:00 сегодня, 7 июня, жители Латвии, имеющие право голоса, кому здоровье не позволяет добраться до избирательного участка, еще могут подать заявку на голосование по месту своего проживания. На этих выборах впервые организуется выездное голосование.

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Комментарии (1) 2 реакций
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