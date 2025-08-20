Может, Турцию попросить? Европа не имеет реальных решений по вопросу гарантий безопасности Украины: Politico

Во вторник «коалиция желающих» союзников Киева занялась этим вопросом, а госсекретарь США Марко Рубио возглавил комиссию с участием украинских и европейских чиновников для выработки гарантий безопасности.

Команды планирования соберутся «в ближайшие дни, чтобы еще больше укрепить планы по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовиться к развертыванию сил успокоения в случае прекращения боевых действий», говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, опубликованном во вторник.

Это огромная проблема, с которой союзники Киева сталкивались много раз за последние три года, так и не найдя ответа. Наиболее очевидное решение, которое действительно хочет Киев, — это принять Украину в НАТО, где она будет защищена статьей 5 договора о коллективной обороне альянса. Но США (при тихой поддержке некоторых европейских стран) исключили такую возможность.

Необходимость сколотить специальную миссию создает огромные сложности. Какая страна пошлет войска? На каких условиях они будут развернуты? Как они будут реагировать в случае нападения? Кто будет платить?

Во вторник стало ясно, что США не будут направлять войска в Украину.

«Я могу сказать вам, что он окончательно исключил возможность ввода войск», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Президент США прямо сказал, кто должен нести эту ношу. «У нас есть европейские страны, и они возьмут на себя основную нагрузку», — сказал Трамп в интервью Fox News, добавив: «Франция и Германия, некоторые из них, Великобритания. Они хотят, чтобы там были, ну, вы понимаете, войска».

Французский президент Эммануэль Макрон ранее в тот же день заявил французскому телевидению, что Европа готова развернуть «силы успокоения» — британские, французские, немецкие, турецкие и другие — для проведения операций «в воздухе, на море и на суше».

Много слов, мало дел

Но за громкими словами скрывается неприятная реальность. Несмотря на все разговоры о «боевых частях», точный характер гарантий безопасности Украины остается неопределенным, и эта неясность сеет смуту среди союзников Киева.

Один европейский чиновник, ответственный за безопасность, предупредил, что любые силы должны иметь как минимум «боевой мандат» для самообороны в случае нападения России, но подчеркнул, что такая миссия не будет нести ответственность за обеспечение мира.

По словам этого чиновника, это останется задачей украинских вооруженных сил. Французские чиновники также предостерегают от «покупки чего-то теоретического».

Отсутствие четких определений также обнажает слабость тех, кто наиболее стремится к лидерству. Макрон и Стармер — лидеры ядерных держав, имеющие места в Совете Безопасности ООН — стремятся показать, что они по-прежнему играют важную роль на мировой арене. Однако оба сталкиваются с политическими и экономическими трудностями, которые подпитывают скептицизм относительно способности их стран направить войска в Украину.

«Если учесть, насколько политически слабы Макрон и Стармер, то нелегко представить, как этот план будет реализован», — сказал один из дипломатов ЕС. «Сейчас нелегкое время с экономической точки зрения».

Германия по-прежнему занимает выжидательную позицию. Социал-демократический депутат Андреас Шварц, ответственный за парламентский контроль над оборонным бюджетом страны, подчеркнул ограничения. «Это решение должен принимать парламент», — сказал он POLITICO, подчеркнув, что развертывание войск не является решением исполнительной власти.

Кроме того, армия Германии слишком мала, а возобновление финансирования обороны началось слишком недавно, чтобы позволить развернуть крупные силы на востоке. Даже отправка 5000 военнослужащих в постоянную миссию в Литву является серьезным испытанием для бундесвера.

«У нас просто нет персонала для крупного контингента», — сказал Шварц. «Даже небольшое развертывание будет сложной задачей».

Турция с ее большой армией и опытом в Черном море могла бы сыграть ключевую роль. Но ситуация в стране сложная: Греция и Кипр не хотят, чтобы Анкара получала доступ к средствам ЕС на нужды армии.

«Слишком рано думать о таком развитии событий», — сказал POLITICO Селим Йенель, бывший посол Турции в ЕС. Он предупредил, что Анкара потребует что-то взамен.

«Что касается взаимных уступок, то все равно будет сложно преодолеть препятствия ЕС в отношении финансирования обороны. Я уверен, что ЕС найдет способ не дать Турции никакого доступа».

Польша, которая сейчас имеет крупнейшую армию в ЕС, исключает возможность отправки войск в Украину, но заявляет, что поможет с логистикой любой миссии на востоке.

«Польша находится в стратегическом затруднении, поскольку граничит с Россией и Беларусью, поэтому не может ослабить силы, необходимые для предотвращения нападения», — сказал высокопоставленный польский чиновник на условиях анонимности.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также с осторожностью относится к отправке солдат в Украину и поспорила с Макроном, подчеркнув, что разумнее предложить Украине оборонительный пакт, а не войска, которые могут оказаться втянутыми в войну с Россией.

«Если один из наших солдат погибнет, будем ли мы делать вид, что ничего не произошло, или должны будем отреагировать? Потому что, если мы отреагируем, очевидно, что НАТО будет вынуждена сделать то же самое. И тогда мы можем сразу активировать [статью 5]», — сообщила Мелони.

Москва говорит «нет»

Есть причины для осторожности. Несмотря на теплые отношения, сложившиеся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после их дружеской встречи на саммите в Аляске, Москва категорически против развертывания войск НАТО в Украине.

«Мы вновь заявляем о нашей неизменной позиции, однозначно отвергающей любые сценарии развертывания военных контингентов НАТО в Украине, поскольку это чревато неконтролируемой эскалацией с непредсказуемыми последствиями», — предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Но Украина уже сильно обжегся на заявлениях, не подкрепленных солдатами из стран, готовых рисковать своей жизнью. В Будапештском меморандуме 1994 года США и Великобритания обязались предоставить Украине гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, за чем последовало множество договоров с Россией, которые были все нарушены.

Для Киева дискуссия о гарантиях безопасности является удручающе знакомой. Уже в 2023 году, накануне саммита НАТО в Вильнюсе, разворачивались те же аргументы — и те же вопросы остались без ответа.

«Иногда, — сказал высокопоставленный дипломат из Восточной Европы, пожелавший остаться анонимным, чтобы обсудить внутреннюю позицию альянса на тот момент, — трудно понять, о чем мы говорим».

Высокопоставленный польский чиновник высказался еще более резко, заявив, что вся дискуссия преждевременна: «Ничего не произойдет, потому что боевые действия не прекращаются», — сказал он POLITICO. «Американцы, похоже, не хотят слишком сближаться с Россией, а европейцы продолжают поддерживать Украину, поэтому мы находимся в тупике».