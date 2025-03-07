Могут ли США выйти из НАТО? Юридически — да, согласно статье 13-й договора

Статья 3 договора НАТО звучит так: «В интересах более эффективного осуществления целей настоящего Договора, Договаривающиеся стороны, порознь и совместно, посредством постоянных и действенных самостоятельных усилий и взаимопомощи, будут поддерживать и наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал борьбы с вооруженным нападением».

Что такое «действенных» в понимании США? Не далее как в январе президент США Дональд Трамп это озвучил – расходы на оборону в размере 5% ВВП. Это серьезный вызов для Европы, но ряд стран, включая Латвию, готов его принять. "Из 20 000 [солдат] мы должны в ближайшие годы достичь 31 000, может быть, в перспективе идти практически на удвоение - до 38 000", - заявил вчера президент Латвии.

Вчера же президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации отметил: «Германия, Польша, Дания, страны Балтии и многие наши партнеры объявили о беспрецедентных усилиях в плане военных расходов».

Однако, далеко не все в Европе прониклись словами Трампа. Так министр обороны сформированного в январе нового правительства Бельгии Тео Франкен заявил, что страна намерена достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП к 2029 году и 2,5% к 2034 году, положив конец "периоду национального позора", когда Бельгия считалась "самым известным безбилетником альянса".

Нынешний уровень военных расходов Бельгии – 1,3% от ВВП, а численность ее вооруженных сил – 27 тысяч человек. То есть сопоставимо с Национальными вооруженными силами Латвии при восьмикратно (!) большей численности населения Бельгии. И да, анонсированные повышение военных расходов до 2,5% - это почти удвоение, но это удвоение растягивается на 10 лет.

А есть еще такие страны как Италия с уровнем военных расходов 1,46% или Испания с 1,5%, причем последняя даже не анонсировала их повышение. Достаточно ли будет усилий упомянутых Макроном стран, чтобы Вашингтон счел условия статьи 3-й выполненной?

А есть ещё статья 2-я договора НАТО. В ней говорится: «Договаривающиеся стороны будут содействовать дальнейшему развитию международных отношений мира и дружбы путем укрепления своих свободных институтов, достижения большего понимания принципов, на которых они зиждятся...»

Между тем, нашумевшая речь вице-президента США Джея Ди Вэнса на конференции по безопасности в Мюнхене явилась фактическим обвинением европейских политиков в нарушении принципа работы свободных институтов Европы и даже непонимании принципов, на которых они зиждятся.

Несколько цитат: «Меня беспокоит внутренняя угроза. А именно – отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей: ценностей, являющихся общими с ценностями Соединенных Штатов Америки...

Мы должны делать больше, чем просто говорить о демократических ценностях. Мы должны жить ими...

Позвольте мне также спросить вас, как вы вообще начнете думать о вопросах финансирования, если мы изначально не знаем, что именно мы защищаем? Я уже много слышал в своих разговорах, и у меня было много, много замечательных разговоров со многими людьми, собравшимися здесь, в этом зале. Я много слышал о том, от чего вам нужно защищаться, и, конечно, это важно. Но что показалось мне немного менее ясным, так же, как и многим гражданам Европы, так это то, что именно вы защищаете. Какое позитивное видение оживляет этот общий договор о безопасности, какой мы все считаем таким важным?»

Все это порождает вопрос – что будет, если новая администрация США сочтет, что европейские союзники (не все, но многие) сами не выполняют договор НАТО? Есть ли у них возможность выйти из него?

Вообще то это предусмотрено статьей 13. Звучит она так: «По истечении двадцатилетнего срока действия настоящего Договора [т.е. с 1969 г.] любая Договаривающаяся сторона может выйти из него через год после того, как она уведомит правительство Соединенных Штатов Америки о расторжении ею настоящего Договора...»

Когда в 1949 году создавалось НАТО, ни у кого, разумеется, и мысли не могло возникнуть, что США сами захотят покинуть эту организацию, поэтому эта статья и была так сформулирована. Теперь получается, что формально правительство Соединенных Штатов вполне может решить, что у него есть юридические основания выйти из договора, уведомив об этом само себя.

Это не значит, что США завтра или через год объявят о выходе из НАТО. Это значит только, что юридически их ничего не сдерживает от этого шага, а всем остальным странам Европы, включая Латвию, придется вспомнить старую русскую поговорку «На Штаты надейся, а сам не плошай». Никто не заинтересован в безопасности Европы больше, чем сами европейцы. А для того, чтобы ее обеспечить, им придется поработать.