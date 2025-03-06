Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 10. Марта Завтра: Laimrota, Liliana, Silvija
Доступность

Послужат все: Ринкевич объявил об увеличении численности армии до 31 000 человек, а в перспективе и больше

© LETA 6 марта, 2025 08:15

Выбор редакции 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Численный состав вооруженных сил Латвии в ближайшие годы должен достигнуть 31 000, заявил в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) в правительстве и Совете национальной безопасности обозначил необходимую численность состава вооруженных сил в ближайшее время, включая как профессиональную службу, так и Земессардзе, и Службу государственной обороны (СГО) и военнослужащих резерва, отметил Ринкевич.

"Из 20 000 [солдат] мы должны в ближайшие годы достичь 31 000, может быть, в перспективе идти практически на удвоение - до 38 000", - сказал президент.

При этом он отметил, что это решение будет принято после того, как командование НВС и министр обороны обратятся в правительство и Сейм.

По словам Ринкевича, он надеется, что найдутся люди, готовые и записаться в Земессардзе, на обучение солдат резерва, а также на профессиональную службу.

Президент подчеркнул, что в сотрудничестве с союзниками часто ведутся разговоры о статьях 5 и 4 договора НАТО, однако нельзя забывать и о статье 3, которая гласит, что каждая страна должна укреплять свой оборонный потенциал, быть способной защитить себя.

На вопрос, хватит ли, по его мнению, существующих темпов рекрутирования на СГО и профессиональную службу или Латвии придется ввести всеобъемлющую обязательную военную службу, на которую будут призываться все достигшие совершеннолетия молодые людей вне зависимости от пола, он ответил, что в НВС разработан очень конкретный план того, как увеличить набор на СГО.

"Это вопрос инфраструктуры, вопрос инструкторов - а не просто, что мы всех призываем...", - сказал Ринкевич, добавив, что солдат нужно обучать, и это нужно делать качественно.

Президент выразил благодарность офицерам вооруженных сил, инструкторам, которые, по его мнению, делают все, чтобы 11 месяцев службы оказались целесообразны для молодых людей не только с военной точки зрения, но и для жизни.

"Радикально увеличить потенциал и в следующем году призвать всех просто невозможно", - сказал президент, отметив, что для этого нет соответствующей инфраструктуры и инструкторов.

Президент выразил радость, что значительная часть военнослужащих СГО являются добровольцами, но он не рад данным, из которых следует, сколько человек не могут быть призваны на СГО по состоянию здоровья или различным другим физическим соображениям.

"У нас также довольно критическая ситуация со здоровьем молодежи, и это видно в призывном процессе довольно жестко", - сказал Ринкевич, добавив, что надо думать не только о СГО, но и о Земессардзе, увеличивая число военнослужащих профессиональной службы.

Он отметил, что такого же мнения придерживаются и в правительстве, и в Совете национальной безопасности.

Президент также рассказал, что сейчас есть конкретные планы по развитию инфраструктуры на полигоне в Селии и в отношении Алуксненской пехотной школы. Ринкевич отметил, что рассматриваются планы о размещении и обучении солдат СГО и в других местах Латвии.

Так, Министерство обороны сейчас думает об открытии в Латгале школы по образцу профессиональной средней школы им. полковника Оскара Калпакса, а также о расширении в Кандаве.

По информации на сайте НВС, в настоящее время в НВС состоят 7870 военнослужащих профессиональной службы, 10 000 земессаргов и 38 000 военнослужащих резерва, среди которых - проходившие срочную военную службу до декабря 2006 года.

В утвержденной в 2023 году концепции государственной обороны говорится, что объем НВС в военное время должен достигнуть 61 000 военнослужащих - 31 000 военнослужащих структуры мирного времени и 30 000 военнослужащих общего резерва.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 105 реакций
Комментарии (0) 105 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стать денежным мулом может каждый — но лучше этого не делать; какими могут быть последствия?

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Читать
Загрузка

Последствия пожара на 9 мая в Гризинькалнсе: за 10 месяцев развалины никто не убрал, там завелись крысы

Важно 19:29

Важно 0 комментариев

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

«У нас вообще есть правительство?» — в соцсети раскритиковали очередной пост Пабрикса

Важно 19:10

Важно 0 комментариев

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Читать

Издеваются над продавцами и воруют: дети, бросившие школу, болтаются в торговых центрах — «Без табу»

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Читать

В Латвии задержан фотограф из Эстонии; эстонские СМИ пишут о подозрении в шпионаже

Важно 17:22

Важно 0 комментариев

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Греемся, пока тепло: в середине следующей недели в Латвии похолодает

Важно 16:51

Важно 0 комментариев

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Читать

8 марта в женской зоне: заключенных женщин поздравили юмористы

Для настроения 16:02

Для настроения 0 комментариев

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

Читать