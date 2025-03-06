Послужат все: Ринкевич объявил об увеличении численности армии до 31 000 человек, а в перспективе и больше

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) в правительстве и Совете национальной безопасности обозначил необходимую численность состава вооруженных сил в ближайшее время, включая как профессиональную службу, так и Земессардзе, и Службу государственной обороны (СГО) и военнослужащих резерва, отметил Ринкевич.

"Из 20 000 [солдат] мы должны в ближайшие годы достичь 31 000, может быть, в перспективе идти практически на удвоение - до 38 000", - сказал президент.

При этом он отметил, что это решение будет принято после того, как командование НВС и министр обороны обратятся в правительство и Сейм.

По словам Ринкевича, он надеется, что найдутся люди, готовые и записаться в Земессардзе, на обучение солдат резерва, а также на профессиональную службу.

Президент подчеркнул, что в сотрудничестве с союзниками часто ведутся разговоры о статьях 5 и 4 договора НАТО, однако нельзя забывать и о статье 3, которая гласит, что каждая страна должна укреплять свой оборонный потенциал, быть способной защитить себя.

На вопрос, хватит ли, по его мнению, существующих темпов рекрутирования на СГО и профессиональную службу или Латвии придется ввести всеобъемлющую обязательную военную службу, на которую будут призываться все достигшие совершеннолетия молодые людей вне зависимости от пола, он ответил, что в НВС разработан очень конкретный план того, как увеличить набор на СГО.

"Это вопрос инфраструктуры, вопрос инструкторов - а не просто, что мы всех призываем...", - сказал Ринкевич, добавив, что солдат нужно обучать, и это нужно делать качественно.

Президент выразил благодарность офицерам вооруженных сил, инструкторам, которые, по его мнению, делают все, чтобы 11 месяцев службы оказались целесообразны для молодых людей не только с военной точки зрения, но и для жизни.

"Радикально увеличить потенциал и в следующем году призвать всех просто невозможно", - сказал президент, отметив, что для этого нет соответствующей инфраструктуры и инструкторов.

Президент выразил радость, что значительная часть военнослужащих СГО являются добровольцами, но он не рад данным, из которых следует, сколько человек не могут быть призваны на СГО по состоянию здоровья или различным другим физическим соображениям.

"У нас также довольно критическая ситуация со здоровьем молодежи, и это видно в призывном процессе довольно жестко", - сказал Ринкевич, добавив, что надо думать не только о СГО, но и о Земессардзе, увеличивая число военнослужащих профессиональной службы.

Он отметил, что такого же мнения придерживаются и в правительстве, и в Совете национальной безопасности.

Президент также рассказал, что сейчас есть конкретные планы по развитию инфраструктуры на полигоне в Селии и в отношении Алуксненской пехотной школы. Ринкевич отметил, что рассматриваются планы о размещении и обучении солдат СГО и в других местах Латвии.

Так, Министерство обороны сейчас думает об открытии в Латгале школы по образцу профессиональной средней школы им. полковника Оскара Калпакса, а также о расширении в Кандаве.

По информации на сайте НВС, в настоящее время в НВС состоят 7870 военнослужащих профессиональной службы, 10 000 земессаргов и 38 000 военнослужащих резерва, среди которых - проходившие срочную военную службу до декабря 2006 года.

В утвержденной в 2023 году концепции государственной обороны говорится, что объем НВС в военное время должен достигнуть 61 000 военнослужащих - 31 000 военнослужащих структуры мирного времени и 30 000 военнослужащих общего резерва.