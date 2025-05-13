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Сбой энергосистемы оставил под землёй тысячи пассажиров метро в Лондоне: второй «звоночек» после Испании? (2)

Редакция PRESS 13 мая, 2025 11:08

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В Лондоне 12 мая произошел сбой в энергосистеме. Авария вызвала серьезные проблемы в столичном метрополитене: несколько линий были приостановлены, а станции вынуждены были закрыться, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

 Как сообщила транспортная служба Transport for London (TfL), авария произошла в результате проблем на национальной электросети. Инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени, и сразу несколько главных станций лондонского метрополитена были закрыты.

Согласно данным TfL, в результате аварии по меньшей мере три ветки метро были полностью остановлены, еще на шести произошли значительные задержки или частично остановилась работа.

В транспортной службе добавили, что некоторые пассажиры могли кратковременно застрять в тоннелях во время сбоя. В британских медиа сообщалось, что многие станции в центре Лондона были полностью закрыты. В TfL заявили, что они находятся в процессе "восстановления работы", но "не могут сказать, когда это будет исправлено".

Специалисты объяснили, что в центре Лондона произошел "технический сбой" на линии электропередачи, который вызвал проседание напряжения, что и стало причиной аварии. Сбой устранили в течение нескольких секунд, однако он вызвал кратковременное прекращение подачи тока и даже небольшой пожар, который удалось быстро потушить.

"Из-за кратковременного отключения питания несколько линий временно потеряли электроснабжение. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее полностью восстановить работу сети", - заявила главный операционный директор TfL Клэр Манн.

Блэкаут в Европе

Напомним, что в конце апреля европейские страны, а именно Испания, Франция и Португалия, подверглись масштабному блэкауту. Тогда миллионы людей остались без электроснабжения, что повлекло серьезные перебои в работе транспорта, коммуникаций, предприятий и критической инфраструктуры.

Португальская национальная электрическая компания REN сначала указала, что возможной причиной обесточивания могли стать пожары на юго-западе Франции, которые повредили высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и Нарбонной.

Также рассматривалась версия кибератаки, но позже председатель Евросовета Антониу Кошта опроверг эту информацию.

Впрочем Национальный суд Испании объявил о начале официального расследования относительно масштабного отключения электроэнергии, но засекретил его.

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