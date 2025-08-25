Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

© LETA 25 августа, 2025 07:55

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Сбор участников около памятника Свободы начался уже после 11 часов. После 12 мероприятие открылось гимнами Украины и Латвии в исполнении сводного латышско-украинского хора. Перед присутствующими выступили с речами председатель Сейма Дайга Миериня, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, мэр Риги Виестурс Клейнбергс, парламентский секретарь МИД ЛР Артём Уршульский, автор инициативы "Твиттер"-конвоя, евродепутат Рейнис Позняк, соучредитель фонда Uzņēmēji mieram Анна Андерсоне и глава благотворительного общества Tavi draugi Улвис Новик.

Многие из собравшихся несли в руках подсолнухи, несколько человек пришли с украинскими и латвийскими флагами.

Во время прохода шествия по тротуару бульвара Райня его участники скандировали лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Шествие сопровождали сотрудники полиции.

По случаю праздника на площади Бривибас в Риге в воскресенье работает магазинчик украинских сувениров и пункт приёма пожертвований общества Tavi draugi, куда можно приносить вещи, нужные бойцам ВСУ: чай, кофе "3 в 1", сладости, орехи, сухофрукты, еду быстрого приготовления, мясные и рыбные консервы, гигиенические товары и мужскую одежду.

«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини (1)

Важно 13:48

Важно 1 комментариев

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами (1)

Важно 13:40

Важно 1 комментариев

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну (1)

Мир 13:40

Мир 1 комментариев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ (1)

Важно 13:34

Важно 1 комментариев

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен (1)

Новости Латвии 13:15

Новости Латвии 1 комментариев

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста? (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

На стихах столько заработала? Какие накопления задекларировала Ланга (1)

Важно 12:47

Важно 1 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

