Сбор участников около памятника Свободы начался уже после 11 часов. После 12 мероприятие открылось гимнами Украины и Латвии в исполнении сводного латышско-украинского хора. Перед присутствующими выступили с речами председатель Сейма Дайга Миериня, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, мэр Риги Виестурс Клейнбергс, парламентский секретарь МИД ЛР Артём Уршульский, автор инициативы "Твиттер"-конвоя, евродепутат Рейнис Позняк, соучредитель фонда Uzņēmēji mieram Анна Андерсоне и глава благотворительного общества Tavi draugi Улвис Новик.

Многие из собравшихся несли в руках подсолнухи, несколько человек пришли с украинскими и латвийскими флагами.

Во время прохода шествия по тротуару бульвара Райня его участники скандировали лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Шествие сопровождали сотрудники полиции.

По случаю праздника на площади Бривибас в Риге в воскресенье работает магазинчик украинских сувениров и пункт приёма пожертвований общества Tavi draugi, куда можно приносить вещи, нужные бойцам ВСУ: чай, кофе "3 в 1", сладости, орехи, сухофрукты, еду быстрого приготовления, мясные и рыбные консервы, гигиенические товары и мужскую одежду.