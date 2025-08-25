Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Taisniba.com: насколько легко российскому спецназу проникнуть в Латвию?

Редакция PRESS 25 августа, 2025 09:09

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

На портале taisniba.com об этом размышляет анонимный автор и делает грустный вывод, что граница у нашей страны дырявая, сравнивая её с "проходным двором". Предоставим ему слово.

"Вопрос, заданный в заголовке, риторическим не является. Это вопрос практического характера с целью понять, насколько безопасна и защищена восточная граница Латвии.

Учитывая толпы нелегальных мигрантов, которых в Латвию проникает всё больше и больше, ясно, что восточная граница Латвии - как проходной двор. Если нелегальные мигранты, которые не являются специально обученными бойцами, сравнительно легко перебираются через латвийскую границу, насколько легко это сделать бойцу российского спецназа, обученному проводить спецоперации? Для профессионального бойца это элементарно выполнимая задача, поскольку восточная граница Латвии защищена слабо.

В течение последних месяцев уже не удавалось скрывать, в каких количествах в Латвию проникают нелегальные иммигранты, угрожающие безопасности жителей Латвии. Это вызывает много вопросов. Как они перебираются через границу? Есть два варианта. Либо у нас на восточной границе имеются большие незакрытые дыры, либо на границе имеет место коррупция, в результате чего пограничники "не видят" или не совершают активных действий, чтобы предотвратить проникновение иммигрантов в страну. Оба варианта - очень плохие. Конечно, существует и третий вариант, сочетающий оба названных выше.

Удивление вызывает равнодушие политиков, СМИ и общества по отношению к этому вопросу. Наша граница не тянется на тысячи километров. Это сравнительно короткая и контролируемая территория. В наши дни доступны очень хорошие технологии, с помощью которых можно мониторить события на границе 24 часа в сутки. Доступны дроны, которые могут висеть в воздухе 24 часа, или различные датчики, реагирующие на движение. В наши дни уже не надо задействовать человеческий ресурс на каждом километре. Как мы видим, на латвийской границе это в лучшем случае происходит в ограниченном объеме.

Вообще-то в Латвии существует такой министр внутренних дел, который должен бы в мирное время нести ответственность за безопасность границы. Похоже, что глава МВД Рихард Козловскис так "наступил на пробку", что даже имитировать деятельность уже не в состоянии. Его безответственность не только угрожает безопасности страны, но уже дошла до той стадии, когда она её буквально подрывает. У премьера Эвики Силини к своему старому приятелю Козловскису, конечно, нет никаких претензий, так как он на протяжении многих лет успешно прикрывал огромную коррупцию, царящую в ведомстве внутренних органов. Это и есть причина, почему он может беспрепятственно вести вегетативное существование на своём посту.

О коррупции в Госпогранохране не знает лишь величайший дурак, поскольку Латвия - одна из самых знаменитых стран наркотрафика в Европе. Без соучастия погранохраны это не было бы возможно!

А теперь вернёмся к вопросу, заданному вначале.

Насколько легко бойцу русского спецназа проникнуть в Латвию? Увы, ответ - очень легко. Так что стоит сделать выводы, насколько легко России начать здесь совершать активные действия как до конвенционального вторжения, так и в случае этого вторжения. Давайте будем честными: русский спецназ тут уже, скорее всего, сидит и ждёт стартового сигнала, чтобы начать действовать. Если уж толпы нелегальных иммигрантов спокойным шагом добираются до границы Риги, то русскому боевику это легче лёгкого.

Когда смотришь на эту ситуацию, шутовство министра обороны Андриса Спрудса с садом из бетонных блоков у восточной границы выглядит, как плохая комедия. От чего бетонные блоки Спрудса защищают границу Латвии? Для русских боевиков это не преграда. Ещё меньше это преграда для русских "шахедов".

Оборона Латвии - это пародия: министр внутренних дел спился и позволяет толпам иммигрантов валить через границу, а министр обороны транжирит деньги на бетонные блоки, которые не защищают ни против одной серьёзной попытки российского вторжения.

Обществу пора отреагировать и громко потребовать активных действий правительства по обороне страны. В данный момент мы смотрим и просто игнорируем то, что оборона нашей страны всё больше напоминает пародию и имитацию деятельности. Последствия будут ужасными".

