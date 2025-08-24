Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Свинство!» Приговор Иеве Раубишко возмутил часть общества — его многие считают слишком мягким

Редакция PRESS 24 августа, 2025 09:12

Важно 0 комментариев

Как уже сообщалось, Латгальский районный суд в Резекне приговорил сотрудницу организации Gribu palīdzēt bēgļiem Иеву Раубишко к 200 часам общественных работ за умышленную поддержку незнакомого пересечения границы группой лиц.

Этот приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован. Судья Иварс Дзиндзукс после оглашения сокращённого приговора подчеркнул, что мотивом Раубишко являлось оказание гуманитарной помощи, желание помочь людям, но оно осуществлялось противозаконными способами.

Раубишко обвиняли в организации незаконного пересечения границы, но суд признал её виновной в поддержке такого пересечения, поэтому приговор был более мягким.

Организация Gribu palīdzēt bēgļiem в свою очередь заявляла, что в январе 2023 года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких сирийцев, долгое время находившихся возле латвийско-белорусской границы, обратилась в Европейский суд по правам человека. 

По этому поводу на платформе "Х" высказались многие известные и не очень личности. В частности, депутат Рижской думы Гиртс Лапиньш написал следующее:

"Ну как? Как контрабандист людьми может не попасть в тюрьму? И теперь сможет продолжать заниматься контрабандой людьми... Суд приговорил активистку Раубишко к 200 часам общественных работ за умышленную организацию незаконного пересечения границы группой лиц".

Евродепутат Рихард Колс назвал этот приговор "плохим прецедентом":

"Не знаю и не спорю о том, обоснован ли и насколько хорошо приговор суда по делу Раубишко. Но всё же - Раубишко за умышленную организацию незаконного пересечения границы группой лиц получает 200 часов общественных работ. И на национальном, и на европейском уровне долго пришлось бороться, чтобы доказать, что контрабанда людьми и развязанная гибридная война на наших внешних границах - серьёзная проблема в сфере безопасности как для нас, так и для всей Европы, и за вовлечение в такие преступления следовало бы получить соответствующее наказание. Другие и получили реальные тюремные сроки - шофёры, организаторы. Так они и впредь будут знать: если их поймают, при защите всегда можно будет использовать тезисы о гуманизме и действиях во имя высоких моральных принципов, а не с корыстной целью - всё, дело сделано, на волю и продолжай начатое! Плохой прецедент, и решение суда - непостижимое".

Что ещё высказывают по этому поводу?

- В Латвии нет судебной власти! Всех можно купить!

- Послушав, как контрабандистка людьми Раубишко после оглашения приговора оправдывается и выражает свою воинственную позицию в эфире Латвийского радио, предполагаю, что впредь все осуждённые смогут излагать своё мнение в эфире общественного СМИ, так, что ли?

- Судья латвийского суда считает: если личность, которая занимается подрывом госбезопасности, должна получить столь ничтожное наказание, поскольку она делала это без видимой моментальной имущественной пользы, то у судьи "не все дома" или он работает на московитов.

- Раубишко за сознательное, конкретное вовлечение в гибридную войну против Латвии получила 200 часов общественных работ. Мол, подурачилась девочка - а теперь марш спать без ужина. Когда латвийский суд наконец прекратит прятать под своей мантией кремлёвских агентов и полезных идиотов из партии "Прогрессивных"?

- Ну просто! Близятся выборы, последний момент для дебилят проснуться и прекратить голосовать за картель "Единства" и "Регрессивных". Суды нужно люстрировать. Иначе скоро тут не будет никакого смысла жить.

- Тут главное, видимо, не взрывать пластмассовые туалеты, за что грозит 10 лет, а нелегальная перевозка иммигрантов - общественные работы.

- Это очень хорошая новость. Теперь можно смело подзаработать, перевозя этих нелегалов... По крайней мере, в пределах Латвии точно. 200 часов - это немного, если оценить факторы риска, главное - преподнести это как спасение, человечность, вооружиться всякими статьями прав человека.

 

