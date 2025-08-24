"Я хотел снять деньги, используя не карту, а телефон — как это давно можно делать в новых банкоматах. Но по какой-то причине функция не сработала. Я отошел в сторону проверить телефон и понял, что случайно включил режим «без сети». После этого снова подошел к банкомату, чтобы попробовать еще раз", - так описывает он ситуацию.

Но дальше события развивались совершенно неожиданным образом:

"И тут ко мне вплотную подошёл мужчина и строгим голосом спросил: «Что вы делаете?» Я удивился — ведь это мой счет, мои деньги. На что он заявил, что я мошенник и пытаюсь при помощи телефона и программы воровать деньги у людей, которые раньше пользовались банкоматом. Более того, он сказал, что сейчас вызовет полицию".

И что же наш читатель? "Я спокойно объяснил, что есть функция снятия денег с телефона, что я житель Иманты, живу через дорогу и меня знают в этом магазине. Но мужчина продолжал агрессивно обвинять меня. Вокруг уже собралось около десяти человек, и одна женщина особенно активно поддерживала обвинения, утверждая, что именно так я «зарабатываю».

Хочу сказать следующее. Если этот мужчина и эта женщина случайно увидят эту публикацию: я честный житель Иманты и я НЕ мошенник. Я ожидаю от вас извинений. А в будущем — прежде чем обвинять кого-то в таких серьёзных вещах, подумайте и попытайтесь разобраться в ситуации", - советует он.

(Иллюстративное фото.)