«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

tv3.lv 24 августа, 2025 12:35

0 комментариев

LETA

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Причём аппетиты правительства растут всё больше. В дальнейшем заём, общая сумма которого уже почти достигает 20 миллиардов евро, планируется увеличить ещё на 8 миллиардов, а это означает, что ежегодные платежи по процентам тоже станут больше.

В Латвии политики не любят сильно экономно жить. И в течение последних 20 лет с момента вступления Латвии в ЕС всего один раз глава Минфина приносил в Сейм бездефицитный бюджет. Лишь один год была решимость жить "на свои", а не в долг. Но всё равно и тот год завершился с дефицитом. Начался кризис.

Так что из года в год государство всё больше набирало кредитов, долг, соответственно, рос. На конец 2019 года общая сумма достигла 11 миллиандов евро, но тогда ещё этот показатель держался хоть в каких-то рамках. Особенно драматическая динамика его роста наблюдается в течение последних 5 лет.

"Денег много, как никогда", - сказал в пандемию тогдашний премьер Кариньш. Правда, он не упомянул, что эти деньги - заёмные. Когда государство "одолжит" ещё 8 миллиардов, размер долга достигнет 56% от ВВП.

Банк Латвии такая перспектива тревожит: мы уже основательно опережаем и по дефициту, и по госдолгу Литву и Эстонию, при том, что там тоже был ковид и там тоже на ситуацию повлияла война.

"Это путь в никуда. Если мы действительно не внедрим фундаментальные изменения, причём достаточно скоро, то такой комбинации в долгосрочной перспективе не выдержать. Долг будет расти всё сильнее, и это вызовет опасения у участников финансового рынка, которые до сих пор предоставляли займы Латвии", - предупреждает заместитель руководителя Управления монетарной политики Банка Латвии Мартиньш Битанс.

В то же время министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое единство") заявляет, что налоги повышать не планируется, сокращение расходов государства происходит в пределах возможностей, а нужды обороны ждать не могут.

Хотя Ашераденс признаёт что наращивание долга представляет собой проблему, не все в коалиции так думают. "Прогрессивные", в частности, подчёркивают, что у государства ещё есть возможности брать займы и эти возможности надо использовать.

Обновлено: 13:50 24.08.2025
В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

