«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Причём аппетиты правительства растут всё больше. В дальнейшем заём, общая сумма которого уже почти достигает 20 миллиардов евро, планируется увеличить ещё на 8 миллиардов, а это означает, что ежегодные платежи по процентам тоже станут больше.

В Латвии политики не любят сильно экономно жить. И в течение последних 20 лет с момента вступления Латвии в ЕС всего один раз глава Минфина приносил в Сейм бездефицитный бюджет. Лишь один год была решимость жить "на свои", а не в долг. Но всё равно и тот год завершился с дефицитом. Начался кризис.

Так что из года в год государство всё больше набирало кредитов, долг, соответственно, рос. На конец 2019 года общая сумма достигла 11 миллиандов евро, но тогда ещё этот показатель держался хоть в каких-то рамках. Особенно драматическая динамика его роста наблюдается в течение последних 5 лет.

"Денег много, как никогда", - сказал в пандемию тогдашний премьер Кариньш. Правда, он не упомянул, что эти деньги - заёмные. Когда государство "одолжит" ещё 8 миллиардов, размер долга достигнет 56% от ВВП.

Банк Латвии такая перспектива тревожит: мы уже основательно опережаем и по дефициту, и по госдолгу Литву и Эстонию, при том, что там тоже был ковид и там тоже на ситуацию повлияла война.

"Это путь в никуда. Если мы действительно не внедрим фундаментальные изменения, причём достаточно скоро, то такой комбинации в долгосрочной перспективе не выдержать. Долг будет расти всё сильнее, и это вызовет опасения у участников финансового рынка, которые до сих пор предоставляли займы Латвии", - предупреждает заместитель руководителя Управления монетарной политики Банка Латвии Мартиньш Битанс.

В то же время министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое единство") заявляет, что налоги повышать не планируется, сокращение расходов государства происходит в пределах возможностей, а нужды обороны ждать не могут.

Хотя Ашераденс признаёт что наращивание долга представляет собой проблему, не все в коалиции так думают. "Прогрессивные", в частности, подчёркивают, что у государства ещё есть возможности брать займы и эти возможности надо использовать.