Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Открытие состоится на Привокзальной площади около торгового центра Origo, оно начнётся в 13:00. На мероприятии планируются отборочные раунды и шоу Ghetto Dance Battle, выступление певца хип-хопа Финькиса.

Агентство LETA уже сообщало, что в создание магазина новой концепции Lido AS[H]ais было вложено 200 тысяч евро.

Новый формат сочетает классическую концепцию Lido и меню Lido street food, которое создавалось постепенно на протяжении 2 лет. В меню AS[H]ais помимо прочего будут бургеры, кебабы, картофель фри и луковые кольца.