Защитники природы добрались и до собак: они-де им климат портят, ибо «большие мясоеды»

Отказ от заведения собаки? Собаки то чем климату вредят!? Оказывается, британские (или какие там?) ученые установили: "Собаки — большие мясоеды, а мясо вносит значительный вклад в изменение климата. Это связано с тем, что многие сельскохозяйственные животные, которые становятся пищей, выделяют метан, парниковый газ, способствующий изменению климата. Особенно сильное влияние оказывает говядина".

«Люди просто не связывают домашних животных с выбросами углерода. Эта связь не ясна в сознании людей, — цитирует АР Цзяин Чжао, преподавателя психологии и устойчивого развития в Университете Британской Колумбии. - Я могу приютить 100 кроликов, которые не будут производить столько выбросов, сколько моя собака, потому что она плотоядное животное. Чжао старается минимизировать углеродный след своей собаки, кормя ее менее углеродоемкими источниками белка, включая морепродукты и индейку".

Ну что, если так дальше дело пойдет, то вскоре появятся и другие исследования. Например, что собака в доме - традиционный элемент жизни белых супремасистов, ведь она может защитить хозяев от вторжения мультикультуралистов. Ясно, что углеродный след там ого-го какой! Как бы вскоре Грета Тунберг не вышла на улицу с новым плакатиком: "Не убивайте природу - убивайте собак!".