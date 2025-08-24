Он опубликовал следующий пост: "В задницу все "Волты"-"Болты"! Надо основать латышский народный сервис по доставке еды - Latvijas Ēstnesis!"

Кто-то от души веселится, кто-то предлагает запатентовать название, а кто-то и критикует:

- Только кто там работать будет?

- А Latvijas Ēde не лучше звучит? (От редакции: поскольку ēde переводится как "лишай", вся эта история заиграла новыми красками.)

- Всё равно в этом Latvijas Ēstnesis курьерами будут работать индийцы, так как латыши на такой работе не захотят трудиться.

- Я как раз говорил с одним парнем на одном мероприятии по стартапам, который сказал, что пытался сделать такой бизнес и потерял 300 тысяч. К счастью, у парня теперь хорошо пошёл бизнес в логистике.

- Что ты!!! Хочешь бороться с европейским миграционным картелем?! "Волты" и "Болты" - это же одно из средств картеля, чтобы нелегалов сюда напустить...

- Если захочешь доставку, нужно будет записаться на очередь и ждать, может быть, даже несколько дней. Ведь все эти крикуны работать-то не пойдут. Или доставка будет стоить наполовину дороже еды, потому что настоящий латыш ведь не пойдёт работать за гроши.

- Думаю, кто же мешал латышам создать бизнес по доставке еды. Нет ведь огромных инвестиций, как в Rail Baltica.

- Карлис Улманис сделал бы это.

- В ассортименте всё - от скландраушей до скабпутры!

- И дочернее предприятие для тех, кто опоздал закупить бухло, - Dzirvedis!

- И стриминговый сервис Straumēni.

- Домен ещё свободен... Действуй!

- Парень, скорее беги и патентуй это название! Поверь мне! Пригодится.

- Если бы доставляли верхом на коне, я даже был бы готов приплатить. Конь, кажется, быстрее велосипеда и в то же время, как и велосипед или мотоцикл, может протиснуться везде, где машина застрянет.

- А может быть, не использовать их услуги, а пойти в это заведение самому? Никогда не пойму желание питаться из пенопластовых коробок. Кажется, человек уже достиг какого-то уровня культуры в питании. И я никогда бы не купил еду у человека, которого раньше ругал.