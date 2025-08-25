Ратниекс о ремонте школ: существенных задержек не выявлено, но в некоторых школах работы затянулись

Сейчас работы в столичных образовательных учреждениях идут по графику, существенных задержек строительных работ не выявлено.

В целом ремонтные работы ведутся или будут начаты примерно в 100 школах и детсадах.

Наиболее масштабные работы проводятся в Рижской средней школы Наталии Драудзини, Рижской гимназии Северных стран и в Рижской Дарзциемской средней школе (ул. Сеску и ул. Виеталвас).

Нынешней осенью планируется открыть четыре обновлённых спортивных площадок - возле гимназии Северных стран, Французского лицея (ул. Менесс), Рижской Дарзциемской средней школы (ул. Сеску) и Рижской 85-й основной школы.

В спортивном манеже Рижской спортивной школы "Аркадия" будет завершено обновление манежа, тренажёрного зала и раздевалок.

"В Риге ремонтные работы укладываются в сроки согласно заключённым договорам строительных работ, существенных задержек на данный момент не выявлено. В некоторых образовательных учреждениях, где объём ремонтных работ относительно велик, они продолжатся и после начала учебного года", - пояснил вице-мэр.

Ратниекс добавил, что в таких случаях, строительные работы разбиваются по этапам и зонам, в сотрудничестве с руководством школ их организуют так, чтобы не мешать учебному процессу.

К 1 сентября задумано завершить половину запланированных ремонтных работ. В некоторых школах они продолжатся и после начала учебного года согласно графику, кроме этого, постоянно ведётся также подготовка к новым ремонтным работам в соответствии с годовым планом.

В этом году на проведение ремонтов повлиял Праздник песни и танца учащейся молодёжи, который летом внёс коррекции в график проведения работ, поскольку дети в это время жили в школах.