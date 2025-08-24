В последние дни вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини выступил с резкими заявлениями в адрес Макрона, главным образом в связи с позицией французского президента по поддержке Украины и европейской обороны.

В среду Сальвини резко раскритиковал президента Франции за поддержку идеи отправки войск в Украину.

"Итальянские солдаты в Украине? Ни в коем случае. Если Эммануэль Макрон хочет, пусть сам едет. Надевай шлем, бери винтовку и езжай сам в Украину", – сказал итальянский вице-премьер.

Главе посольства Италии во время вызова во французский МИД "напомнили, что такие заявления противоречат климату доверия и историческим отношениям между нашими двумя странами", заявили журналистам в ведомстве.

В правительстве и МИД Италии ситуацию комментировать отказались.

Это не первый случай, когда Маттео Сальвини словесно нападает на Макрона за его поддержку Украины. В 2024 году он предложил президенту Франции "полечиться" за предложение отправить западные войска в Украину.