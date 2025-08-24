Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Бери винтовку и езжай сам в Украину»: вице-премьер Италии вызвал скандал резкой фразой в адрес Макрона

Редакция PRESS 24 августа, 2025 09:08

1 комментариев

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Италии после высказываний итальянского вице-премьера Маттео Сальвини в адрес Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Info.

В последние дни вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини выступил с резкими заявлениями в адрес Макрона, главным образом в связи с позицией французского президента по поддержке Украины и европейской обороны.

В среду Сальвини резко раскритиковал президента Франции за поддержку идеи отправки войск в Украину.

"Итальянские солдаты в Украине? Ни в коем случае. Если Эммануэль Макрон хочет, пусть сам едет. Надевай шлем, бери винтовку и езжай сам в Украину", – сказал итальянский вице-премьер.

Главе посольства Италии во время вызова во французский МИД "напомнили, что такие заявления противоречат климату доверия и историческим отношениям между нашими двумя странами", заявили журналистам в ведомстве.

В правительстве и МИД Италии ситуацию комментировать отказались.

Это не первый случай, когда Маттео Сальвини словесно нападает на Макрона за его поддержку Украины. В 2024 году он предложил президенту Франции "полечиться" за предложение отправить западные войска в Украину.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

11:14

1 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

11:02

1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

