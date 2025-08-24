Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учреждена партия «Восходящее солнце — Латвии»; что у неё в программе (4)

© LETA 24 августа, 2025 09:58

Важно 4 комментариев

Учреждённая в субботу, 23 августа, партия "Восходящее солнце - Латвии" (Austošā saule Latvijai) в своей программе особое внимание уделила внутренней безопасности страны и развитию народного хозяйства.

Инициатор создания новой политической силы Райвис Зелтитс, в своё время бывший генсеком и членом правления Нацобъединения, а также возглавлявший молодёжную организацию партии, на учредительном мероприятии сказал, что Латвия в данный момент испытывает экономический, демографический и национальный спад. Он также заявил, что новая политическая сила не боится называть по имени эти неудобные истины.

Зелтитс признал, что в Латвии время от времени возникают новые политические партии, которые со временем "сплетаются с существующей системой", и это приумножает недоверие латвийского народа, поэтому "Восходящее солнце - Латвии" обязуется работать так, чтобы не объединяться с другими политическими силами.

Активист выступил с критикой правящих партий, заметив, что они не ведут открытой коммуникации, а созданная им партия не ищет дешёвой популярности, призывая к открытому и честному разговору между политиками и обществом.

Зелтитс также сказал, что партии следует сейчас готовиться к выборам в Сейм и руководству правительством.

По его словам, в рядах партии много земессаргов, чей долг по отношению к стране не заканчивается, когда они снимают форму, потому что "за Латвию надо сражаться всё время".

Учреждение партии на мероприятии, которое состоялось во Дворце культуры ВЭФ, единогласно поддержали 219 присутствующих лиц, имеющих право голоса.

В партийной программе говорится, что самую непосредственную угрозу для существования Латвии и латышского народа всё ещё представляет русский империализм - его военная, политическая деятельность и "мягкая власть".

"Восходящее солнце - Латвии" выступает за всеобъемлющую систему обороны страны, а также за укрепление способности Национальных вооружённых сил (НВС) в случае угрозы быстро мобилизовать ресурсы для защиты наземных, морских и воздушных границ Латвии, особое внимание уделяя восточной границе.

Партия выступает за увеличение личного состава НВС до 90 тысяч, включая также земессаргов и резервистов. В программе подчёркивается также активное участие Латвии в НАТО.

Программа партии уделяет внимание также внутренним делам и судебной системе. Партия обязуется "укреплять отрасль внутренних дел как опору общественной безопасности, а также способствовать справедливости в судебной системе, чтобы укрепить вере общества в государство".

"Восходящее солнце - Латвии" выступает за увеличение средней зарплаты полицейских на 30-50% в течение 5 лет, с особым упором на сотрудников, имеющих невысокие звания, а также за повышение престижа полиции.

В программе подчёркивается необходимость более строго карать за насильственные и особо жестокие преступления, а также улучшить эффективность работы судов.

При этом в документе говорится, что нужно модернизировать закон об обороте оружия, чтобы облегчить ответственным гражданам доступ к оружию, ввести цифровые разрешения на оружие с контролем в реальном времени, увеличить разрешённое количество пороха и отменить лишние формальности, чтобы обеспечить конкурентоспособность латвийских торговцев оружием на европейском рынке.

Партия выступает против идеологий, которые пытаются изменить значение таких понятий, как семья и пол, особенно в то время, когда в Латвии критически низкие показатели рождаемости, угрожающие физическому существованию латышского народа в будущем. По мнению партии, этот вопрос можно решить с помощью практических мер поддержки и поощрения семейных ценностей в обществе.

В программе подчёркивается необходимость программы жилищной поддержки для молодых и многодетных семей, увеличения ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до размера хотя бы одной минимальной зарплаты до достижения ребёнком 3-летнего возраста, с обеспечением сохранения рабочего места и возможностей для молодых мам получать авторское вознаграждение или работать, получая при этом пособие.

Кроме того, партия выступает за справедливую пенсионную систему, за включение периода ухода за ребёнком в трудовой стаж, за выход из Стамбульской конвенции, а также за постепенную ликвидацию института партнёрства.

Наряду с этим "Восходящее солнце - Латвии" обязуется обратить внимание на вопросы деоккупации и иммиграции. Она выступает за строгий контроль приёма иностранных студентов в латвийские вузы, за прекращение выдачи видов на жительство и предоставление латвийского гражданства гражданам России и Белоруссии.

В программе акцентирована и защита госязыка, в том числе речь идёт об уголовной ответственности за попытки уменьшить значение госязыка в публичном пространстве.

Помимо прочего, партия считает необходимой ликвидацию советов в обществах с госкапиталом, сокращение госфинансирования политических партий до 100 тысяч евро в год, лишение госфинансирования СМИ с содержанием на других языках, кроме латышского, и прекращение деятельности любых радио- и телеканалов, вещающих на русском языке.

Председателем партии "Восходящее солнце - Латвии" избран Райвис Зелтитс.

