«Свобода слова включает право говорить на родном языке»: Кривцова подала иск в Европейский суд

Речь идет о правах на свободные выборы. Во время предвыборной кампании общество должно иметь возможность слышать разные мнения — в том числе на родном языке. Ограничения на использование языков нацменьшинств в агитации — это нарушение ст. 10 Европейской конвенции.

В феврале Конституционный суд Латвии оставил этот запрет в силе. Нам прямо сказали: при нынешней геополитике русский язык сам по себе опасен, вне зависимости от содержания. Мы с этим не согласны.

Даже в случаях угроз терроризма и сепаратизма ЕСПЧ отменял языковые запреты в предвыборный период. Латвия не уникальна, и мы верим, что европейские стандарты окажутся справедливее национальных.

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Речь не о языке, а о праве быть услышанным. Демократия — это не про единомыслие. Это про выбор".