Чьи же яйца? Как возможно, что в графе страны происхождения указано «Нет данных»

Надо сказать прямо — обычному человеку разобраться во всех хитросплетениях логистики и закупок продуктов питания практически невозможно. Порой, когда кажется, что ситуация действительно подозрительная или незаконная, на деле всё оказывается вполне законно.

Комментаторы обращают внимание на то, что на каждой яйце есть штамп, по которому можно определить не только страну происхождения, но и условия содержания кур.

Комментарий магазина "Top!":

«Что касается ценника, где в графе страны происхождения указано "Нет данных", хотим пояснить, что такая информация указывается в случаях, когда невозможно точно определить страну происхождения товара.

В данном случае речь идёт о яйцах, которые поставляет компания "Balticovo". Компания указывает, что эти яйца произведены в ЕС, так как они могут поступать из нескольких балтийских стран — Латвии, Литвы и Эстонии — и точное место происхождения может меняться в зависимости от логистики и доступности. Поскольку в сопроводительных документах как регион происхождения указана Европейская Союз (ЕС), в соответствии с действующими нормативными актами в магазине на ценнике указывается — "Нет данных".

При этом подчёркиваем, что в случае с яйцами точную страну происхождения можно определить по маркировке, нанесённой прямо на скорлупу. Объяснение маркировки также доступно в магазине, чтобы покупатели могли получить более подробную информацию».