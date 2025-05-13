Трамп может приехать на переговоры Украины и России в Стамбуле

"Я думал о том, чтобы прилететь. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы на самом деле прилететь туда. Я думаю, вероятность этого есть, если я пойму, что что-то может произойти", - цитирует Трампа агентство Reuters.

По его словам, от встречи России и Украины в Стамбуле "можно ожидать хороших результатов" и у нее "есть потенциал". Сам Трамп на текущей неделе посещает Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, напоминает агентство.

Президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Турции 15 мая "без предварительных условий", при этом он проигнорировал призыв европейских стран и США к Москве объявить тридцатидневное перемирие. Зеленский ответил, что готов к прямым переговорам с Путиным в Стамбуле. "Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", - написал Зеленский. Кремль не отвечал на это сообщение.

По словам Трампа, украинский президент согласился на встречу после его призыва сделать это. При этом изначально условием для переговоров Украина и европейские страны называют прекращение огня. В противном случае страны ЕС грозятся начать работу над новыми санкциями. Об этом, в частности, заявил официальный Берлин. Украинский президент также подчеркнул, что Киев ждет полного прекращения огня, "чтобы дать необходимую основу дипломатии". "Нет смысла затягивать убийства", - добавил Зеленский.