Всё не так уж плохо: эксперт приводит примеры экономических успехов Латвии

«Мы видим, как Литва растет. Мы видим, что даже Эстония растет. Мы пока не видим данных по Латвии, потому что наши данные поступают медленнее, но мы видим несколько секторов, где развитие было относительно хорошим и обнадеживающим», — объясняет экономист.

Мы наблюдаем рост экспорта услуг на целых 17%. Последние данные по промышленности «могут быть не такими уж хорошими», но в целом она начала очень уверенно восстанавливаться. Наши крупные киты — деревообработка, переработка продуктов питания — также начали расти.

Экспорт услуг растет. Уровень безработицы низкий. Зарплаты растут в среднем на 8,5%.

Потребление вялое, но в апреле оно тоже начало расти. Плохая новость в том, что инфляция возродилась и снова подняла голову. Если расходы по картам увеличиваются на 7%, то необходимо вычесть 4%, что является следствием инфляции. Соответственно потребление выросло на 3%.

Зоргенфрейя соглашается, что праздники могли сыграть свою роль в росте потребления в апреле, но еще раз подчеркивает, что в целом все не так уж плохо.

«Моей целью было посыпать его сахаром. Очевидно, если мы посмотрим на это в глобальном масштабе, наше потребление находится в состоянии стагнации уже очень долгое время, там ничего не происходит уже несколько лет. Несмотря на то, что покупательная способность домохозяйств восстановилась после того очень высокого периода инфляции», — говорит экономист.

Мы также видим, что кредитование начало расти благодаря снижению процентных ставок ЕЦБ.

«В результате общий кредитный портфель в экономике в целом растет более чем на 7-8%, так что это не такое уж безумие. (..) Похоже, что сейчас мы начинаем идти в другую сторону, что, безусловно, является хорошей новостью. Тогда вопрос в том, сможем ли мы сохранить этот рост?», - спрашивает экономист.