В апреле в Латвии выросла годовая инфляция: какими стали цены?

В то же время средний 12-месячный уровень потребительских цен в апреле вырос по сравнению с предыдущими 12 месяцами на 2,2%.

По сравнению с предыдущим месяцем в апреле наиболее существенно повысились цены на одежду и обувь (+0,5 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,3 процентного пункта), товары и услуги, связанные с транспортом (+0,2 процентного пункта), в группе различных товаров и услуг (+0,1 процентного пункта), а снизились цены на товары и услуги для дома (-0,1 процентного пункта), на отдых и культуру (-0,1 процентного пункта).

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали за месяц на 1,2%.

Наибольшее повышающее влияние в этой группе товаров оказали цены на кофе (+6,3%). Дороже стали мясо птицы (+6,3%), яйца (+9,5%), свежие фрукты (+2,8%), кондитерские изделия (+1,6%) и шоколад (+2,1%). Также подорожали молоко (+3,4%), картофель (+5,2%), мясные продукты (+2,4%), сыр и творог (+0,9%), фруктовые и овощные соки (+2,5%), растительное масло (+3,2%).

В результате различных акций дешевле стали свежие овощи (-2,3%), мука и другие зерновые продукты (-2,9%), вяленое, соленое и копченое мясо (-0,7%), молочные продукты (-1,2%). Подешевело и оливковое масло (-3,6%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос на 0,5%. Табачные изделия подорожали на 1,1%, а алкогольные напитки - на 0,2%.

В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 9,2% - одежда в среднем подорожала на 6,4%, обувь - на 22%.

В группе товаров и услуг, связанных с жильем, средний уровень цен за месяц снизился на 0,4%. Наиболее значительно за месяц уменьшились цены на электроэнергию (1%).и теплоэнергию (-0,7%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 1,6%, в основном из-за роста цен на авиаперевозки. Цены на топливо выросли на 0,5%, в том числе бензин подорожал на 1,4%, автогаз - на 0,2%, а цены дизельного топлива не изменились.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры снизились за месяц на 0,8%.

В других группах товаров и услуг рост цен составил 1,8%, в основном за счет подорожания средств личной гигиены и косметических товаров.

Наибольшее влияние на уровень потребительских цен в апреле этого года по сравнению с тем же месяцем 2024 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,9 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,6 процентного пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,3 процентного пункта), услуги здравоохранения (+0,2 процентного пункта), в группе различных товаров и услуг (+0,2 процентного пункта), товаров и услуг, связанных с жильем (+0,2 процентного пункта), а также цены на транспортные товары и услуги (-0,2 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены по сравнению с апрелем 2024 года выросли на 7,3%.

Наиболее значительное влияние на повышение среднего уровня цен оказал рост цен на кофе (+26,2%) и шоколад (+35,1%). Также подорожали мясо птицы (+15,2%), сливочное масло (+31,1%), свежие фрукты (+9,9%), сыр и творог (+7,6%), яйца (+17,4%), молочные продукты (+7,7%), свежие овощи (+4,7%) и кондитерские изделия (+5,1%). Выросли цены на хлеб (+2,6%), растительное масло (+16,8%), молоко (+5,5%), сушеное, соленое и копченое мясо (+1,9%), консервированную и переработанную рыбу и морепродукты (+9,9%), йогурт (+6%) и мороженое (+6,8%).

В свою очередь снизились цены на сахар (-20,7%), свинину (-1,9%), муку и другие зерновые продукты (-4,2%), свежую и охлажденную рыбу (-8,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 8%, в том числе табачные изделия подорожали на 14,4%, а алкогольные напитки - на 4,7%.

Средний уровень цен товаров и услуг, связанных с жильем, за год вырос на 1,2%. Наиболее значительно за год подорожала электроэнергия (+10%). Дороже стали услуги по управлению жильем (+7,6%), вывоз мусора (+10,4%), содержание и ремонт жилья (+9%), аренда (+4,6%), водоснабжение (+5,9%), баллонный газ (+12,5%) и услуги канализации (+5,1%). В то же время

подешевело отопление (-9%), природный газ (-9,2%) и твердое топливо (-2,1%).

В группе услуг здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3,7%.

Цены на транспортные товары и услуги за год снизились на 1,3%, что было обусловлено снижением цен на топливо на 6,4%. Дизельное топливо за год подешевело на 8,6%, бензин - на 8,3%, а автогаз подорожал на 28,5%. В то же время снизились цены на подержанные автомобили, но подорожали пассажирские авиаперевозки.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 5,3%, а в группе разных товаров и услуг рост цен составил 5,4%.