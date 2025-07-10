Мощные ливни с грозами и сильный ветер: предупреждение на четверг

Днём ожидается преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, в центральных и восточных районах местами сильные ливневые дожди. Возможны грозы. Ветер северный, северо-восточный, слабый до умеренного, на западе порывы до 15-16 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов, на крайнем юго-востоке — до +21...+24 градусов.

В Риге днем ​​также будет облачно, возможны временами дожди, местами сильные ливни, во второй половине дня возможны грозы.

Сохранится умеренный северный, северо-восточный ветер, утром порывы до 15-16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха будет в пределах +15...+16 градусов.

