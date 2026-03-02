Разольются даже озёра: в Латвии ждут небывалые наводнения

Он сослался на прогнозы синоптиков, согласно которым паводок и наводнения в этом году будут выше средних показателей, что объясняется снежной зимой и образовавшимся на реках толстым льдом.

ГПСС готовится к тому, что паводок начнется с рек Курземе - на Венте и Барте, затем в бассейне Лиелупе и на Гауе в Сигулде, Адажи и Царникаве, а в последнюю очередь наводнения могут произойти на всех обычных участках Даугавы.

По словам начальника ГПСС, в этом году паводок может возникнуть и на озерах, затапливая их берега.

Как отметил Балтманис, ситуация во время паводка может потребовать спасения и эвакуации людей.