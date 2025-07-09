Три евро за час на болоте! Платные парковки докатились до латвийской глуши (ВИДЕО)

Однако посетителей возмущает стоимость парковки — 3 евро в час. Справедливости ради стоит отметить, что, заплатив 7 евро, машину можно оставить на стоянке на целые сутки.

«Латвийское ноу-хао — бизнес на парковке. Хочешь посмотреть на природу Тирельских болот Латвии? Пожалуйста, плати 3 евро за стоянку. Внимание — за 1 час. Мы великие и могучие», - видео, размещённое в социальных сетях, полно возмущения. Люди не готовы платить такую высокую цену и ищут возможность припарковаться в другом месте.

Многие комментаторы также считают, что плата слишком завышена: «Очевидно, есть те, кто готов платить. А пока кто-то платит — бизнес будет существовать».

«Администрация парка Кемери решила сэкономить на обслуживании, выставив на конкурс право взимать плату. Интересно, какие запланированы инвестиции в инфраструктуру по сравнению с собранными средствами и были ли потолки цен в условиях конкурса?»

В то же время люди понимают, что всё стоит денег, в том числе и обустройство парковки:

«Если мусор надо вывозить каждый день, убирать территорию — так и выходит. Могут вообще закрыть — частная собственность и баста! А если ещё камеры поставить…»

«Там так много машин, что развернуться негде. Если бы было дешевле, парковаться было бы просто негде. Дорого? Пусть идут пешком».