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«Дети говорят как им хочется»: Кирсис не видит возможности запретить русский язык на переменах (2)

Редакция PRESS 9 июля, 2025 12:06

Латышские СМИ 2 комментариев

LETA

Переход школ на латышский язык вызывает дискуссии, однако, по мнению вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, отдельные случаи не следует воспринимать слишком трагично. В эфире передачи TV24 «Preses klubs» Кирсис прокомментировал случай, когда воспитательница одного из рижских детских садов пренебрежительно высказалась о латышском языке в соцсетях.

По его словам, в данный момент столичная система образования является очень чувствительной сферой. Он подчеркнул, что, хотя и не стоит придавать чрезмерное значение отдельным инцидентам, необходимо ясно обозначать допустимые границы.

«Нет нужды излишне раздувать отдельные случаи, но абсолютно необходимо чётко очерчивать границы и формулировать свою позицию. Мне кажется, мы это делаем недостаточно», — заявил Кирсис.

Он также напомнил, что в этом году завершается переход к обучению исключительно на латышском языке: «1 сентября станет заключительным, третьим годом переходного периода. И не будем лукавить — в этом процессе есть определённые сложности», — признал он.

По мнению Кирсиса, важно сохранять твёрдую позицию в случаях, когда ставится под сомнение значение государственного языка:

«Нужно ясно заявить — мы не терпим и не позволяем подобного отношения, особенно когда речь идёт о воспитании детей. Это, как мне кажется, крайне важно. Конечно, не стоит драматизировать всё подряд. Именно поэтому я ни разу не утверждал, будто дети должны нести ответственность за поступки родителей».

Отвечая на вопрос о том, нужно ли, чтобы дети между собой говорили только по-латышски, Кирсис уточнил: «Конечно, такого требования не существует. Нормально, если в школьной среде учителя общаются между собой по-латышски. Но дети есть дети, дети говорят, как им хочется».

Как сообщалось ранее, опубликованное в социальных сетях видео с участием воспитательницы 252-го детского сада Риги Ольги Соколовой, пренебрежительно отозвавшейся о латышском языке, вызвало большей резонанс в обществе и пристальный интерес у госучреждений.

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Комментарии (2) 81 реакций
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