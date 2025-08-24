Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Я не отдам свою машину!» «Коллекционер» драндулетов устроил драму в Болдерае

tv3.lv 24 августа, 2025 08:36

0 комментариев

Жители ул. Лемешу в Болдерае страдают от того, что места для парковки во дворах с каждым годом становится всё меньше. Один из местных купил более 10 старых неисправных автомашин, но держать весь этот металлолом ему негде. Недавно один из этих "мусорников", который сильнее всего мешал окружающим, эвакуировали, но это удалось далеко не сразу: владелец автомашины открыто саботировал работу эвакуатора и полиции, в результате на него надели наручники, сообщает программа Degpunktā.

Вся эта история длится уже несколько лет. Обладатель "автопарка" неизменно игнорировал бесчисленные предупреждения, которые ему прилепляли на лобовое стекло сотрудники полиции, и попытался помешать эвакуации одной из автомашин. Когда транспортное средство уже частично затащили на эвакуатор, хозяин выскочил из подъезда. 

"Он выходит из подъезда и видит, что его машину грузят. Он сел в машину и не отдавал её. Так и сказал: не отдам! Готов, мол, штраф заплатить за то, что она здесь стоит", - рассказал очевидец.

Пояснения сотрудников полиции и просьбы выйти из машины были напрасны - "автолюбитель" настаивал на своём и ни за что не хотел уступить, поэтому пришлось его выволочь из авто в принудительном порядке.

Эвакуацию серого "рено" видели несколько местных жителей. Хотя автомобиль без техосмотра стоял около дома с середины декабря, особого облегчения эвакуация жильцам дома не принесла - это лишь одно из парковочных мест, "прихватизированных" рижанином.

Под окнами своей квартиры он разместил несколько "тачек" без номеров и техосмотра, у некоторых из них отвинчены кое-какие детали и в салоне, и снаружи. Жильцы дома, разумеется, возмущены.

"Мы всё время ссорились, чтобы он эту площадку освободил. А теперь полицию вызвали. Что-то сфотографировали, а потом уехали", - говорит Ольга, живущая по соседству.

Этот мужчина не впервые попадает в поле зрения полиции, но то ли не хочет видеть здесь проблему, то ли не понимает: парковочные места, по его убеждению, предназначены для всех, в том числе и для него, без ограничения площади.

"Ему полиция на стекло клеила [штрафные квитанции]. Просто людям, которые тут живут, некуда ставить машину. Весь из себя хозяин - купил на разборку 10 машин, занял 10 мест, и всё. А другим ставить негде", - высказались местные.

Так как место, где был припаркован серый автомобиль "рено", находилось на городской дороге, его нужно было освободить. После нескольких предупреждений транспортное средство было признано оставленным на дороге надолго и эвакуировано.

Представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе поясняет, что транспортное средство может быть признано таковым в нескольких случаях: "Если оно размещено в таком месте, где остановка и стоянка запрещены, дольше 8 часов с момента нарушения, когда оформлено решение о штрафе. Если оно оставлено на дороге дольше чем на 45 суток, что подтверждено наклейкой-предупреждением. Если оно оставлено на дороге и не используется дольше 15 суток, что тоже подтверждено наклейкой-предупреждением. И если у этого транспортного средства нет техосмотра".

Если срок, указанный в предупреждении, прошёл, но машину не убрали, полиция принимает решение её эвакуировать. Но владелец ещё имеет право вернуть свой транспорт в течение 30 дней.

Когда транспортное средство эвакуируют на спецстоянку, его собственник, если захочет вернуть своё имущество, должен покрыть расходы на эвакуацию и на содержание на спецстоянке. Если за 30 дней он не заберёт свой транспорт, то машина может быть ликвидирована.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

