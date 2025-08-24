«Я не отдам свою машину!» «Коллекционер» драндулетов устроил драму в Болдерае

Вся эта история длится уже несколько лет. Обладатель "автопарка" неизменно игнорировал бесчисленные предупреждения, которые ему прилепляли на лобовое стекло сотрудники полиции, и попытался помешать эвакуации одной из автомашин. Когда транспортное средство уже частично затащили на эвакуатор, хозяин выскочил из подъезда.

"Он выходит из подъезда и видит, что его машину грузят. Он сел в машину и не отдавал её. Так и сказал: не отдам! Готов, мол, штраф заплатить за то, что она здесь стоит", - рассказал очевидец.

Пояснения сотрудников полиции и просьбы выйти из машины были напрасны - "автолюбитель" настаивал на своём и ни за что не хотел уступить, поэтому пришлось его выволочь из авто в принудительном порядке.

Эвакуацию серого "рено" видели несколько местных жителей. Хотя автомобиль без техосмотра стоял около дома с середины декабря, особого облегчения эвакуация жильцам дома не принесла - это лишь одно из парковочных мест, "прихватизированных" рижанином.

Под окнами своей квартиры он разместил несколько "тачек" без номеров и техосмотра, у некоторых из них отвинчены кое-какие детали и в салоне, и снаружи. Жильцы дома, разумеется, возмущены.

"Мы всё время ссорились, чтобы он эту площадку освободил. А теперь полицию вызвали. Что-то сфотографировали, а потом уехали", - говорит Ольга, живущая по соседству.

Этот мужчина не впервые попадает в поле зрения полиции, но то ли не хочет видеть здесь проблему, то ли не понимает: парковочные места, по его убеждению, предназначены для всех, в том числе и для него, без ограничения площади.

"Ему полиция на стекло клеила [штрафные квитанции]. Просто людям, которые тут живут, некуда ставить машину. Весь из себя хозяин - купил на разборку 10 машин, занял 10 мест, и всё. А другим ставить негде", - высказались местные.

Так как место, где был припаркован серый автомобиль "рено", находилось на городской дороге, его нужно было освободить. После нескольких предупреждений транспортное средство было признано оставленным на дороге надолго и эвакуировано.

Представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе поясняет, что транспортное средство может быть признано таковым в нескольких случаях: "Если оно размещено в таком месте, где остановка и стоянка запрещены, дольше 8 часов с момента нарушения, когда оформлено решение о штрафе. Если оно оставлено на дороге дольше чем на 45 суток, что подтверждено наклейкой-предупреждением. Если оно оставлено на дороге и не используется дольше 15 суток, что тоже подтверждено наклейкой-предупреждением. И если у этого транспортного средства нет техосмотра".

Если срок, указанный в предупреждении, прошёл, но машину не убрали, полиция принимает решение её эвакуировать. Но владелец ещё имеет право вернуть свой транспорт в течение 30 дней.

Когда транспортное средство эвакуируют на спецстоянку, его собственник, если захочет вернуть своё имущество, должен покрыть расходы на эвакуацию и на содержание на спецстоянке. Если за 30 дней он не заберёт свой транспорт, то машина может быть ликвидирована.