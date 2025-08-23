Всё меньше бюджетных мест для будущих педагогов: студенты ЛУ столкнулись с неприятным сюрпризом

После сюжета в программе ЛТВ "Панорама", где говорилось о растущем интересе к изучению педагогики и о том, что бюджетные места уже второй год имеются и на программах с частично очным обучением, в ЛТВ обратился Илварс, отец одной из студенток, сообщивший, что его дочь-бюджетница, успешно окончившая 1-й курс (средняя оценка - более 8 баллов), перед началом учебного года получила от ЛУ счёт и письмо с уведомлением о том, что теперь ей придётся платить за своё обучение.

Вот что Илварс рассказал: "Государство дало средства на подготовку 25 учителей. Эти 25 студентов начинают учёбу, чтобы через 4 года стать учителями. А тут после года учёбы университет вдруг решил, что один из них не нужен. Государство деньги заплатило за этого студента, который после такого, возможно, бросит учёбу. У студентов старших курсов бюджетные места урезают, их делают платными".

Университет подтвердил: да, такое бывает. На всех программах на последующие годы планируется меньше бюджетных мест, чем было изначально. С учётом отсева кто-то на этот раз туда не попал.

"Понятно, что учащийся может ощущать несправедливость, особенно, если использована эта возможность в сфере образования или другой отрасли, где была дополнительная поддержка именно в виде бюджетных мест", - заявил президент Латвийского объединения студентов Ален Александр Черня.

Несправедливость ощущают и те будущие педагоги, кто учится частично в очном режиме. В прошлом году им впервые выделили бюджетные места, ими заманивают на учёбу и в этом году.

Но и тут не у всех, кто начинал учиться с хорошей успеваемостью и под лозунгом о бесплатном образовании, бюджетное место сохранится.

Это потому, что в прошлом году бюджетные места дали всем, кто подал документы. В этом году число бюджетных мест сохраняется такое же, как и год назад, хотя круг студентов, которые могут на них претендовать, расширился.

"Число бюджетных мест в прошлом году было увеличено, их дали для частично очного обучения. (...) Если мы представим себе, что у нас, например, 300 бюджетных мест, а студентов больше и все учатся на 8, 9 и 10, то, возможно, что всем не хватит", - поясняет декан факультета наук об образовании и психологии ЛУ Линда Даниэла.

А что Минобрнауки? Директор департамента высшего образования, науки и инноваций министерства Лиене Левада поясняет: вузы имеют право перераспределять финансирование.

"На данный момент ситуация такова, что студентов, конечно, прибавляется, финансирование не сокращено, но и его сейчас есть ровно столько, сколько есть. Конечно, вузы имеют право пересматривать и перераспределять. Надо учесть, что такая вещь, как просто бесплатная учёба в вузе, у нас бывает в очень редких случаях".

Ещё продолжается дополнительный набор студентов. Когда он завершится, станет ясно, есть ли ещё бюджетные места, которые можно перераспределить.