Всё меньше бюджетных мест для будущих педагогов: студенты ЛУ столкнулись с неприятным сюрпризом

© Lsm.lv 23 августа, 2025 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

Будущих учителей приманивают в вуз наличием бюджетных мест и стипендиями, обещая, что они будут учиться бесплатно, но не договаривают, что эти преимущества не гарантированы на всём протяжении учёбы - вплоть до получения диплома, как выяснило Латвийское телевидение.

После сюжета в программе ЛТВ "Панорама", где говорилось о растущем интересе к изучению педагогики и о том, что бюджетные места уже второй год имеются и на программах с частично очным обучением, в ЛТВ обратился Илварс, отец одной из студенток, сообщивший, что его дочь-бюджетница, успешно окончившая 1-й курс (средняя оценка - более 8 баллов), перед началом учебного года получила от ЛУ счёт и письмо с уведомлением о том, что теперь ей придётся платить за своё обучение.

Вот что Илварс рассказал: "Государство дало средства на подготовку 25 учителей. Эти 25 студентов начинают учёбу, чтобы через 4 года стать учителями. А тут после года учёбы университет вдруг решил, что один из них не нужен. Государство деньги заплатило за этого студента, который после такого, возможно, бросит учёбу. У студентов старших курсов бюджетные места урезают, их делают платными".

Университет подтвердил: да, такое бывает. На всех программах на последующие годы планируется меньше бюджетных мест, чем было изначально. С учётом отсева кто-то на этот раз туда не попал.

"Понятно, что учащийся может ощущать несправедливость, особенно, если использована эта возможность в сфере образования или другой отрасли, где была дополнительная поддержка именно в виде бюджетных мест", - заявил президент Латвийского объединения студентов Ален Александр Черня.

Несправедливость ощущают и те будущие педагоги, кто учится частично в очном режиме. В прошлом году им впервые выделили бюджетные места, ими заманивают на учёбу и в этом году.

Но и тут не у всех, кто начинал учиться с хорошей успеваемостью и под лозунгом о бесплатном образовании, бюджетное место сохранится.

Это потому, что в прошлом году бюджетные места дали всем, кто подал документы. В этом году число бюджетных мест сохраняется такое же, как и год назад, хотя круг студентов, которые могут на них претендовать, расширился.

"Число бюджетных мест в прошлом году было увеличено, их дали для частично очного обучения. (...) Если мы представим себе, что у нас, например, 300 бюджетных мест, а студентов больше и все учатся на 8, 9 и 10, то, возможно, что всем не хватит", - поясняет декан факультета наук об образовании и психологии ЛУ Линда Даниэла.

А что Минобрнауки? Директор департамента высшего образования, науки и инноваций министерства Лиене Левада поясняет: вузы имеют право перераспределять финансирование.

"На данный момент ситуация такова, что студентов, конечно, прибавляется, финансирование не сокращено, но и его сейчас есть ровно столько, сколько есть. Конечно, вузы имеют право пересматривать и перераспределять. Надо учесть, что такая вещь, как просто бесплатная учёба в вузе, у нас бывает в очень редких случаях".

Ещё продолжается дополнительный набор студентов. Когда он завершится, станет ясно, есть ли ещё бюджетные места, которые можно перераспределить.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать