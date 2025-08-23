На вопрос, какой же была посещаемость, Анджане ответила, что число посетителей - "не главный критерий для оценки качества и успеха мероприятия".

Когда её попросили уточнить, что же означает пост в соцсетях создателя фестиваля Гиртса Майорса, представляющий собой фразу "Пока, Луцавсала!", не намёк ли это на то, что фестиваль там проводиться больше не будет, Анджане сказала, что посты Майорса комментировать не станет.

Агентство LETA попыталось связаться с Майорсом, чтобы выяснить, сколько же было посетителей на фестивале и каковы дальнейшие планы насчёт его будущего, но попытка оказалась безуспешной.

Ранее сообщалось, что Рижская дума в начале нынешнего года приняла решение выделить на проведение фестиваля Positivus 150 тысяч евро - 8,57% от общей сметы фестиваля.

Фестиваль проводится на Луцавсале с 2022 года, ранее он устраивался в Салацгриве.