Зиле: без изменений по налогам не обойтись, но не раньше 2027 года; речь может идти о повышении НДС

На вопрос, куда ведёт правительство во главе с Силиней, Зиле прежде всего напомнил, что она продолжает политику своего предшественника и однопартийца Кариньша.

Как известно, правительство Кариньша работало во время пандемии и, в отличие от других стран, наделало крупных долгов.

"Политика Силини продолжается таким же образом, но обстоятельства кардинально иные", - сказал Зиле.

Ему не слишком ясно, куда это ведёт и во что выльется, но никакой оптимистической картины он не видит. Зиле считает, что без изменений по налогам не обойтись - это означает повышение НДС и пересмотр ещё какого-то налога.

Правда, перемены, по его словам, произойдут не сразу, поскольку, как известно, в следующем году ожидаются выборы в Сейм, а принятие таких решений перед выборами было бы непопулярным.

"Его отложат на 2027 год, но тому правительству, которое придёт в конце 2026-го, совсем новому или аналогичному тому, которое возглавляет Силиня, нужно будет принимать очень неприятные решения".