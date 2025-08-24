Она рассказала, что ехала из Сигулды в Ригу на автобусе 19 августа, днём, и во время поездки произошло событие, "которое останется в памяти как пример подлинной человечности и героизма".

В автобус сел мальчик лет семи. Ему нужно было выходить на остановке "Сените", но он то ли задумался, то ли встревожился и пропустил её. Только на следующей остановке "Сорбас" мальчик это обнаружил. "И тут произошло что-то особенное. Шофёр принял смелое решение, полное душевного тепла: он не выпустил мальчика на чужой остановке, а доехал до Вангажи, где можно было перестроиться для езды во встречном направлении, и доставил мальчика обратно в "Сените", там ещё раз развернулся и снова поехал в сторону Риги", - пишет Изабелла.

"Шофёр проехал дополнительно около 14 км, потому что ему было важно, чтобы маленький путешественник добрался именно туда, куда нужно.

Когда я выходила на своей остановке, я поблагодарила шофёра за то, что он совершил: за то, что он проявил человечность там, где другой просто пожал бы плечами.

Нам в жизни часто не хватает таких историй.

Это был не просто шофёр автобуса - это был настоящий ГЕРОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ, продемонстрировавший, что человечность и голос сердца сильнее графиков и километров", - говорится в посте.