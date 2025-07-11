Поверку счетчиков воды отменили, теперь можно делать все что угодно? Мнение экспертов

Они указали, что еще неизвестно, насколько дорого и сложно окажется внедрить новые общедомовые системы учета. Эти системы призваны заменить существующие счетчики, которые даже после поверки часто оказываются бракованными. При новом регулировании всё будет происходить так же, как раньше, только отпадет необходимость для жильцов платить за поверку счетчиков. Экономия составит около 2 млн евро в год, сказал член правления столичного муниципального домоуправления Rīgas Namu pārvaldnieks (RNP) Мартиньш Паурс.

«Эти деньги останутся в распоряжении жильцов, и система будет работать не хуже, чем сейчас — показания сдаются, счета выписываются. Что изменится, так это то, что общинам жильцов многоквартирных домов нужно будет в течение определенного времени принять решения о создании единой системы учёта потребления воды в доме», — пояснил он.

По словам представителя RNP, управляющие домами в тесном сотрудничестве с жильцами предложат клиентам современные системные решения для принятия решений.

«В этом есть свои преимущества, ведь это поможет прежде всего сократить потери воды, которые всё ещё существуют. Они не исчезнут, пока в доме не внедрят единую систему, которая одновременно и с одинаковой точностью учитывает потребление воды», — отметил Паурс.

Член правления компании HomeUp Гатис Розе согласился с коллегой в том, что после принятых изменений пока ничего не изменилось. Но он также указал, что прошел всего месяц, и все еще учатся и пытаются понять, что нужно делать.

«Ясно, что в первый месяц никаких серьёзных изменений не будет. Но давайте подождём полгода, год, два, когда никто не будет поверять счётчики воды. Никому больше не придётся делать вид, что они вообще ничего не знают о счётчике, можно будет не подавать показания, можно будет делать всё что угодно, потому что больше не будет механизмов контроля», — предупреждает Розе.

На самом деле показания счетчиков по-прежнему нужно будет сдавать домоуправлению. Но Розе прогнозирует, что найдутся люди, желающие воспользоваться ситуацией — тем, что работу счетчиков больше не проверяют раз в четыре года. Некоторые захотят обойти систему, подавая заниженные данные.

«Допустим, я сдаю показания, что расходую 0,1 кубометра в сутки, и что дальше? Кто проверит и скажет — нет, это ненормально, ты должен тратить больше воды? Мы тут говорим о тех, кто пользуется ситуацией.

Понятно, что будет большая доля людей, которые честно будут сдавать показания, следить за ними, и, возможно, время от времени устанавливать новый счётчик. Но будет и доля тех, кто поймёт, что потери всё больше, и зачем вообще что-то честно сдавать и фиксировать, если всё равно придётся за эти потери платить?» — рассуждает Розе.

Для муниципальной компании водоснабжения SIA Rīgas ūdens новые поправки ничего не изменили, как пояснил завотделом контроля потребления службы водоснабжения и канализации Дайнис Дрикшня:

«Мы снабжаем водой весь дом, ведем учет по всему дому. Как будет осуществляться внутреннее распределение — это уже договоренность между владельцами и управляющими».

В то же время он присоединился к критике поправок и согласился с тем, что поверка счетчиков нужна хотя бы для предотвращения технических повреждений.

«Сейчас жильцам разрешено ничего не делать. По нашему мнению — а опыт всё же накоплен за эти годы — измерительные приборы всё-таки следует когда-то проверять. Раз в четыре года точно, это своего рода контрольная функция. Сейчас, похоже, мы сможем спокойно ничего не делать 10 лет», — заключил Дрикшня.

Член правления компании OB Serviss Владислав Эйдимтс оценил новые изменения как «популистский ход» перед местными выборами, вызвавший ряд вопросов.

«Если уж они так активно борются с бюрократией, снимая с жителей бремя квартирных счётчиков, почему бы не снять его вообще? Почему, например, нам до сих пор приходится проверять счётчики Rīgas ūdens, которые являются коммерческими, а для них это не изменилось?» — спросил Эйдимтс. Тогда следует отказаться от поверки всех счетчиков.

Руководитель RNP Мартиньш Паурс считает, что все критические замечания представителей отрасли звучали неоднократно, но ни один аргумент не выдерживает критики. Он согласен, что проверять техническое состояние нужно — но действительно проверять, а не только платить за отметку о верификации.

Далеко не исключение случаи, когда услуга по повторной поверке была только оплачена, но фактически не оказана. Центр по защите прав потребителей констатировал, что такая картина наблюдается во всей отрасли.

«Все пять лабораторий, имеющих право проводить поверку этих счётчиков и обладающих соответствующими навыками, утверждёнными аккредитационным бюро, всё же допустили очень высокий процент брака. Это означает, что счётчики возвращаются в квартиры, имея сертификат о четырёхлетнем сроке годности, но на самом деле счётчик сломан. Именно это — причина повышенных общедомовых потерь воды», — пояснил руководитель RNP.

Неисправные счётчики делают неэффективной и работу управдома. Нормативные акты требуют от него, если в доме увеличились потери воды, выяснить причину. Сначала обследуется дом на предмет протечек, во вторую очередь проверяется, все ли показатели поданы верно и все ли счетчики верифицированы.

Получается, что все счетчики имеют отметки о верификации, но из доклада Центра по защите прав потребителей ясна совсем другая картина: значительный процент счетчиков воды — это негодные приборы. По мнению Эйдимта, в этом исследовании допущены грубые ошибки, поэтому и выводы центра, и новые поправки могут быть оспорены участниками отрасли в суде.

Еще один аспект, который беспокоит руководителя OB Serviss Владислава Эйдимта — стоимость новых современных счетчиков единой системы, предлагаемых домоуправлениями жильцам:

«У нас достаточно большой опыт работы со многими измерительными приборами, со многими производителями. Тот вариант, который сейчас предлагает, например, RNP, и не только они, но и крупные компании, такие как Latvijas Mobilais telefons, которые продают ту же продукцию... Да, всё хорошо, технологии идут вперёд, но сразу возникает вопрос цены — сколько за это заплати потребитель».

До сих пор владельцу квартиры приходилось платить около 30 евро за поверку двух счётчиков воды каждые четыре года. «Сейчас RNP предлагает 85 евро за замену одного счётчика, не считая того, что придётся платить 36 центов ежемесячно за услугу снятия показаний», — отметил Эйдимтс.

Конечно, если новые счетчики, как обещано, будут работать без проблем 10 и более лет — то эта сумма уже не кажется большой. Но Эйдимтс подчеркнул, что срок службы счетчика зависит от многих условий, не связанных с самим прибором. В том числе от качества воды и имеющихся фильтрующих элементов:

«Один и тот же счётчик будет работать по-разному в разных местах. И вопрос в том, что если, например, где-то счётчик сломается через два месяца, где-то через два года, где-то через пять — разве кто-то это констатирует и пойдёт что-то делать?»

Если счетчик в квартире перестал работать — это в любом случае означает коррекции в счетах на неучтенную воду, поясняет управдом. И платить придется в любом случае. Кроме того, даже в случаях, когда срок службы определен, он действует с оговоркой, что всё время всё работает идеально, без проблем. Но в жизни так не бывает, подчеркнул эксперт.

«Вот главный момент, который государство допустило. Оно, в принципе, сказало, что можно сейчас ничего не делать и жить с этими счётчиками столько, сколько длится их срок службы. Но нужно понимать, что не все производители вообще этот срок службы устанавливают», — отметил Эйдимтс.

Мартиньш Паурс возразил на эти опасения. При выборе правильных технологических решений для внедрения единой системы учета воды пилотные проекты, реализуемые RNP в подведомственных домах, показывают хорошие результаты. Разница в потреблении воды между суммой квартир и всем домом существенно сокращается и остается в пределах пары процентов.

Сама единая система учёта, подсчитывая каждый потреблённый литр, помогает жильцам обнаруживать утечки, которые они до сих пор не замечали.

«Чаще всего утечки возникают в сантехнических элементах, например, в унитазе, который протекает. Но дверь туалета закрыта, крышка закрыта, и мы этого не слышим», — сказал руководитель RNP.

Так может утекать по пол-литра воды в минуту. Вы совершенно не слышите и не замечаете этого, но за месяц это будет уже 20 кубометров. При нынешнем тарифе Rīgas ūdens в 2,85 евро за кубометр денежные потери составят 50-60 евро в месяц.

«Если, например, в доме 24 квартиры, мы, как управляющая компания, не зная, куда девается эта вода, распределяем эти 50-60 евро по всем квартирам соответственно. Это примерно два евро в месяц, которые добавляются к счёту каждой квартиры. Установка этой новой системы — это первый плюс: минус лишние два евро в месяц на каждую квартиру».