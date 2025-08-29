Мы, избиратели, как хронические наркоманы, каждые четыре года снова верим в новые партии и старые лица с новыми прическами. Реформаторы, консерваторы, зеленые крестьяне, прогрессивные – все обещают спасти страну, но финал пьесы остается неизменным: казна пуста, никто ни за что не отвечает, а публика разочарованно поднимается с кресел партера.

В Риге на параде маршируют национально самобытные люди во главе с Ратниексом и ультра-странным ребенком советской эпохи госпожой Лангой, которая способна одновременно быть и националисткой, и номенклатурной аристократкой, и партийной перебежчицей.И, конечно же, представители новой элиты Марта Коттело и ее заместитель, журналист Ансис Пуполс. Именно им доверено руководить закупками общественного транспорта, противостоя бывшим изысканным деятелям Министерства транспорта.

Результат будет предсказуем, как электропоезд от фирмы, которая их никогда не производила и не проектировала.

Но перед крупными закупками идут мелкие дела. Например, улицы Звайгжню или Варну. Там нужно заасфальтировать всего то 30 квадратных метров тротуара. Рижская дума отвечает на просьбу жителей в духе прогрессивной элиты: «Денег нет. Но мы не возражаем, если вы сделаете это сами». Так что граждане могут сами заделывать ямы, пока новенький асфальт у офиса «Прогрессивных» блестит, как глянцевая обложка журнала.

Это забота о чистоте двора в духе Лютера и прославленного латышского национализма?

Скорее нигилистический театр, где избирателям остаются роли статистов.

Что же удивляться, что городской транспорт превращается в посмешище, что нет денег, нет специалистов и нет ответственных политиков? Вечный политический фарс Латвии – крысы бегают по горящим партийным лодкам, а избирателей кормят рассказами о цветочных горшках и прочих городских «нововведениях».

Лютер однажды сказал, что даже если завтра наступит конец света, ты должен продолжать растить свою яблоню. Латвийские политики неправильно поняли эту мысль: продолжать асфальтировать дорогу у партийного офиса, пока страна зарастает ухабами, а в казне свищет ветер".