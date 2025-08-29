Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Символическое благоустройство могилы латвийской демократии»: Pietiek о бесконечной пьесе (1)

Редакция PRESS 29 августа, 2025 10:34

Важно 1 комментариев

"Когда Мартин Лютер писал, что даже во времена чумы человек должен продолжать выполнять свой долг и заботиться о обществе, он, вероятно, не мог себе представить, что на берегу Балтийского моря будет жить целый народ, политические лидеры которого сведут этот долг к замене асфальтового покрытия у дверей своего партийного офиса. Такое символическое благоустройство могилы латвийской демократии, - пишет Эдгар Абрамс на портале Pietiek.com.

Мы, избиратели, как хронические наркоманы, каждые четыре года снова верим в новые партии и старые лица с новыми прическами. Реформаторы, консерваторы, зеленые крестьяне, прогрессивные – все обещают спасти страну, но финал пьесы остается неизменным: казна пуста, никто ни за что не отвечает, а публика разочарованно поднимается с кресел партера.

В Риге на параде маршируют национально самобытные люди во главе с Ратниексом и ультра-странным ребенком советской эпохи госпожой Лангой, которая способна одновременно быть и националисткой, и номенклатурной аристократкой, и партийной перебежчицей.И, конечно же, представители новой элиты Марта Коттело и ее заместитель, журналист Ансис Пуполс. Именно им доверено руководить закупками общественного транспорта, противостоя бывшим изысканным деятелям Министерства транспорта.

Результат будет предсказуем, как электропоезд от фирмы, которая их никогда не производила и не проектировала.

Но перед крупными закупками идут мелкие дела. Например, улицы Звайгжню или Варну. Там нужно заасфальтировать всего то 30 квадратных метров тротуара. Рижская дума отвечает на просьбу жителей в духе прогрессивной элиты: «Денег нет. Но мы не возражаем, если вы сделаете это сами». Так что граждане могут сами заделывать ямы, пока новенький асфальт у офиса «Прогрессивных» блестит, как глянцевая обложка журнала.

Это забота о чистоте двора в духе Лютера и прославленного латышского национализма?

Скорее нигилистический театр, где избирателям остаются роли статистов.

Что же удивляться, что городской транспорт превращается в посмешище, что нет денег, нет специалистов и нет ответственных политиков? Вечный политический фарс Латвии – крысы бегают по горящим партийным лодкам, а избирателей кормят рассказами о цветочных горшках и прочих городских «нововведениях».

Лютер однажды сказал, что даже если завтра наступит конец света, ты должен продолжать растить свою яблоню. Латвийские политики неправильно поняли эту мысль: продолжать асфальтировать дорогу у партийного офиса, пока страна зарастает ухабами, а в казне свищет ветер".

Комментарии (1)
Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла (1)

Новости Латвии 12:43

1 комментариев

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Загрузка

Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений (1)

Важно 12:12

1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Нужна помощь: полиция разыскивает пропавшего без вести парня (1)

ЧП и криминал 12:08

1 комментариев

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters (1)

Важно 12:01

1 комментариев

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе (1)

Важно 12:00

1 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих (1)

Важно 11:35

1 комментариев

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила (1)

Новости Латвии 11:34

1 комментариев

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

