Летние каникулы — сколько можно и нужно?

© LETA 29 августа, 2025 10:14

Для настроения 0 комментариев

Уже десятилетиями в Латвии 1 сентября является тем днем, когда школьники должны возобновить учебу после трехмесячных летних каникул. Не везде в Европе летние каникулы такие длинные: в некоторых странах школьникам на передышку дается чуть больше месяца, есть и страны, где одним полагаются более длинные, а другим - более короткие каникулы, однако везде время от времени, как и у нас, разгораются дискуссии о том, что привычный порядок следует менять.

В спорах по этому вопросу сталкиваются интересы трех крупных сторон - самих школьников, их родителей и учителей. Затем свою лепту в обсуждение темы вносят политики, лоббисты решений, различные неправительственные организации и так далее. У каждого своя правда, и объявленное в современных структурах государственного управления "принятие решений, основанное на научных данных", не так уж просто определить, отмечает "LiveScience.com".

Иными словами, нет таких исследований, которые показали бы вполне стабильную и постоянную корреляцию между продолжительностью летних каникул и уровнем знаний школьников (который нередко в разных странах измеряется совершенно по-разному).

То, что в Латвии и Эстонии школьники летом наслаждаются трехмесячными каникулами, вовсе не означает, что они автоматически будут менее сведущими по сравнению, например, с датскими сверстниками, у которых летом всего пятинедельная передышка.

Следует учитывать и такие аспекты, как общая продолжительность учебного года (осенние, зимние и весенние каникулы дольше в тех странах, где более короткий летний отдых), и, что наиболее важно, - квалификация учителей и заинтересованность и мотивация детей к обучению. Кстати, если говорить о самой длинной продолжительности учебного года, то в Европе (в среднем около 180 дней) в этом плане лидируют Нидерланды, где 204 учебных дня.

В Израиле учебный год длится 216 дней, в Южной Корее - 220 дней, в Японии - 243, а в Китае и вовсе 251 день. Латвия с нашими 172 днями учебного года на европейском уровне находится в середине списка. Однако эта сводка новостного агентства AP не отражает того, сколько уроков приходится на один школьный день.

В нашей стране привычно, что каникулы для школьников начинаются в первый рабочий день июня, а на школьные скамьи нужно вернуться в первый рабочий день сентября. Но не первый год разные инициативные группы разворачивают дискуссии о том, что летние каникулы следует сократить.

Одни предлагают всем продолжать учебу до начала или даже середины июля, другие считают, что школьники за парты должны вернуться уже к середине августа, и на сайте "ManaBalss.lv" уже снова полным ходом идет сбор подписей за одно из этих предложений.

По данным информационного агентства AFP, продолжительность летних каникул школьников в европейских странах очень разная. Обычно это объясняется традициями и климатическими условиями, однако второй из этих аргументов не кажется особенно убедительным.

Почти во всей Европе сейчас наблюдается тенденция к сокращению продолжительности летних каникул школьников - за исключением лишь тех стран, где сокращать больше нечего, сообщает "Euronews".

(SestDiena) 

Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла

Новости Латвии 12:43

Новости Латвии 0 комментариев

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Загрузка

Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений

Важно 12:12

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Нужна помощь: полиция разыскивает пропавшего без вести парня

ЧП и криминал 12:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих

Важно 11:35

Важно 0 комментариев

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила

Новости Латвии 11:34

Новости Латвии 0 комментариев

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

