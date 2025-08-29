Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Женщина в социальной сети Thread описала случай, произошедший с ней заграницей: «Как же здорово понимать языки, даже русский! Сидим в Берлине в ресторане, и за соседним столом женщина начинает толкать мой стул. Оборачиваюсь, чтобы спросить, всё ли в порядке. Но не успеваю — мне по-русски бросают: “могла бы уже свою задницу убрать!” Я спокойно и чисто по-русски отвечаю. Лицо дамы и её бравада зависли на паузе!»

В комментариях люди делятся похожим опытом.

— «Помню случай в Англии. Стою у кассы, передо мной двое латышей обсуждают мои покупки: “посмотри, что эта девчонка берёт, ооо, а это что, может, помочь ей уложить в пакет?” Я разворачиваюсь и очень вежливо им отвечаю: “нет, спасибо, я сама справлюсь”. Таких красных рож я давно не видела!»

— «Несколько лет назад в Тбилиси стоим в очереди на канатную дорогу. Подходит семья из России. Мать уже вся на взводе — кассирша не так посмотрела, не так ответила, не так билет дала. В вагончике ей достаётся место только в середине. Опять бурчит: мол, ничего не видно, эта мелкая шавка (я) могла бы и в другое место сесть. На выходе она лезет вперёд и начинает мяться. Я по-русски ей: “шевелите быстрее своими подковами, чтобы я тоже могла выйти”. Их как холодной водой окатило!»

— «На Крите наглые русские девицы обсуждали наши фигуры самыми гадкими словами. Терпели долго, но когда они не унимались, я обернулась и сказала: “я понимаю по-русски”. Остаток недели у бассейна их уже не видели.»

— «Во Вьетнаме сидим, обедаем и смеёмся. Вдруг мимо проходит парень и по-латышски желает нам приятного аппетита. Все зависли — не ожидали услышать латышский там. А в Лувре я стояла у Моны Лизы и вдруг рядом слышу: “я думал, будет больше. Ничего особенного”.»