Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Августа Завтра: Aiga, Armins, Vismants
Доступность

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Редакция PRESS 29 августа, 2025 18:22

Важно 0 комментариев

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Женщина в социальной сети Thread описала случай, произошедший с ней заграницей: «Как же здорово понимать языки, даже русский! Сидим в Берлине в ресторане, и за соседним столом женщина начинает толкать мой стул. Оборачиваюсь, чтобы спросить, всё ли в порядке. Но не успеваю — мне по-русски бросают: “могла бы уже свою задницу убрать!” Я спокойно и чисто по-русски отвечаю. Лицо дамы и её бравада зависли на паузе!»

В комментариях люди делятся похожим опытом.

— «Помню случай в Англии. Стою у кассы, передо мной двое латышей обсуждают мои покупки: “посмотри, что эта девчонка берёт, ооо, а это что, может, помочь ей уложить в пакет?” Я разворачиваюсь и очень вежливо им отвечаю: “нет, спасибо, я сама справлюсь”. Таких красных рож я давно не видела!»

— «Несколько лет назад в Тбилиси стоим в очереди на канатную дорогу. Подходит семья из России. Мать уже вся на взводе — кассирша не так посмотрела, не так ответила, не так билет дала. В вагончике ей достаётся место только в середине. Опять бурчит: мол, ничего не видно, эта мелкая шавка (я) могла бы и в другое место сесть. На выходе она лезет вперёд и начинает мяться. Я по-русски ей: “шевелите быстрее своими подковами, чтобы я тоже могла выйти”. Их как холодной водой окатило!»

— «На Крите наглые русские девицы обсуждали наши фигуры самыми гадкими словами. Терпели долго, но когда они не унимались, я обернулась и сказала: “я понимаю по-русски”. Остаток недели у бассейна их уже не видели.»

— «Во Вьетнаме сидим, обедаем и смеёмся. Вдруг мимо проходит парень и по-латышски желает нам приятного аппетита. Все зависли — не ожидали услышать латышский там. А в Лувре я стояла у Моны Лизы и вдруг рядом слышу: “я думал, будет больше. Ничего особенного”.»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:30 29.08.2025
Латвийский театр покорил Германию спектаклем про Алана Тьюринга
Bitnews.lv 1 час назад
Мэр Риги раскритиковал департамент за срыв решения по зерновым перевозкам
Bitnews.lv 1 час назад
Требуют убрать в Латгалии последние уличные таблички на русском
Bitnews.lv 1 час назад
Нас снова затопит! В воскресенье — сильные ливни и риск подтоплений
Bitnews.lv 2 часа назад
ЕС: пора распространить санкции на дипломатов РФ
Sfera.lv 2 часа назад
Швеция: «сирота казанская»…
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: флаг и гимн — поменять?
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: у кого есть привилегии на оплату медицинских услуг
Sfera.lv 9 часов назад

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Читать
Загрузка

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Читать

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Читать

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Читать

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Читать

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

ЧП и криминал 18:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Читать