Отрезали пальцы, хотели украсть: памятник Ленину стоит на территории компании в Екабпилсе

Редакция PRESS 29 августа, 2025 10:54

На территории предприятия «Ошукалнс», принадлежащего бывшему депутату Екабпилсского районного совета Айгарсу Нитишу, уже давно стоит внушительный памятник вождю коммунистов Владимиру Ленину.  
Об установке гранитного памятника на территории «Ошукалнс» сообщил местный житель Юрис, обеспокоенный тем, что он прославляет оккупационный режим и коммунистического лидера Ленина, рассказывает телепрограмма "Без табу".

Журналисты связались с руководителем компании и бывшим депутатом Екабпилсского краевого совета Айгарсом Нитишом, который на вопрос, почему на территории «Ошукалнса» стоит памятник, ответил, что «это история».

Айгарс Нитиш поясняет: "Когда-то давно, когда его снесли, его разместили на территории сельхозтехники, тогда ещё государственного предприятия. Потом сельхозтехнику там приватизировали. Потом у неё был один владелец, потом другой. В конце концов, у «Ошукалнса» появился третий владелец".

В годы оккупации в центре Екабпилса стоял большой памятник. Нитиш заявил, что предприятие и его сотрудники не прославляют коммунистов и вождя пролетарской революции Ленина.

Касательно памятника он сообщил следующее: "Были разные курьезы. Его пытались украсть. Потом уговаривали отдать какому-то коллекционеру в другом городе, но так он и остался у нас. Он был повреждён, у него отрезаны пальцы. Одно время пытались проверить его на бронзу или что-то в этом роде. Так он там и стоит".

ФОТО: скриншот видео телепрограммы "Без табу"

Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Нужна помощь: полиция разыскивает пропавшего без вести парня

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

