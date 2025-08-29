Отрезали пальцы, хотели украсть: памятник Ленину стоит на территории компании в Екабпилсе

Журналисты связались с руководителем компании и бывшим депутатом Екабпилсского краевого совета Айгарсом Нитишом, который на вопрос, почему на территории «Ошукалнса» стоит памятник, ответил, что «это история».

Айгарс Нитиш поясняет: "Когда-то давно, когда его снесли, его разместили на территории сельхозтехники, тогда ещё государственного предприятия. Потом сельхозтехнику там приватизировали. Потом у неё был один владелец, потом другой. В конце концов, у «Ошукалнса» появился третий владелец".

В годы оккупации в центре Екабпилса стоял большой памятник. Нитиш заявил, что предприятие и его сотрудники не прославляют коммунистов и вождя пролетарской революции Ленина.

Касательно памятника он сообщил следующее: "Были разные курьезы. Его пытались украсть. Потом уговаривали отдать какому-то коллекционеру в другом городе, но так он и остался у нас. Он был повреждён, у него отрезаны пальцы. Одно время пытались проверить его на бронзу или что-то в этом роде. Так он там и стоит".

ФОТО: скриншот видео телепрограммы "Без табу"