Беспредел в Екабпилсе: девочку ударили по лицу, подростки сняли видео и поделились с друзьями

12-летнюю девочку окружила толпа ровесников. Её посадили на колени, и другая девочка ударила её по лицу. Остальные увековечили это жестокое зрелище, чтобы поделиться между собой роликом.

"Эта девочка якобы сказала какое-то нехорошее слово, вроде наркоманами назвала. И за обзывательство, так сказать, она получила кедой по лицу, увы. В следующий раз там всякое может быть - могут язык отрубить, зубы выбить, челюсть сломать. Это уже ненормально. Это кажется таким ужасным, что ещё стоит толпа и снимает, как ребёнка унижают. Не зря многие просто не выходят даже на улицу".

Местных жителей района ул. Киегелю даже не удивляет происходящее на видео - их гораздо больше интересует, что это за девочки там сняты.

"Они вдвоём ходят здесь, местные бандитки. Полицию на них можно вызывать или не вызывать, тётеньке окна бьют. Я сама свидетель, сама присутствовала, когда была полиция. Там нет смысла говорить. Это наши местные бандиты - будущее поколение. Их штрафуют, но с ними не справляются", - рассказывает здешняя жительница.

"Они курят, нюхают газы, траву курят и так далее", - говорят другие обитатели района.

Видно, что одну из девочек, которые попали на видео, местные жители узнали, но они предпочитают не вдаваться в подробности о том, кто это и где её найти. Окружающая среда свидетельствует о том, что здесь царят свои законы, где, возможно, применяется насилие, так что свои своих не сдают.

Журналисты побеседовали с социальной службой Екабпилсского края, где сказали, что одна из девочек, которые участвовали, уже год находится в поле зрения службы. Как самой девочке, так и её семье были предложены различные меры бесплатной поддержки.

Представитель Екабпилсской социальной службы Ритма Рубина: "Конкретная семья попала в наше поле зрения в прошлом году, поступила информация из школы о насильственном поведении по отношению к одноклассникам. Были случаи употребления алкоголя. Мама посетила девять из десяти занятий. Вывод от групп поддержки - общение с подростком улучшается. Родители лучше понимают возрастные особенности. Много говорится о том, как провести свободное время, где участвовать, что важно для молодых людей, чтобы формировались успешная коммуникация и сотрудничество".

В социальной службе также рассказали, что девочке предлагали консультации у специалистов по зависимости, посещение группы для подростков. Обсуждались разные вопросы: "Сначала не хотела посещать. Реально только несколько занятий посетила".

Госполиция в данный момент начала ведомственную проверку в связи с конкретной ситуацией - устанавливается личность людей, которые засняты на видео.

(Иллюстративное фото.)