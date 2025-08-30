Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 30. Августа Завтра: Alvis, Jolanta, Samanta
Доступность

Беспредел в Екабпилсе: девочку ударили по лицу, подростки сняли видео и поделились с друзьями

tv3.lv 30 августа, 2025 18:10

Важно 0 комментариев

Жестокость среди подростков, увы, нередкое явление. Об одном таком случае сообщила программа Degpunktā: толпа тинейджеров собралась, чтобы заснять видео, как одна девочка бьёт другую по лицу, а потом этот ролик молодёжь стала рассылать друг другу.

12-летнюю девочку окружила толпа ровесников. Её посадили на колени, и другая девочка ударила её по лицу. Остальные увековечили это жестокое зрелище, чтобы поделиться между собой роликом.

"Эта девочка якобы сказала какое-то нехорошее слово, вроде наркоманами назвала. И за обзывательство, так сказать, она получила кедой по лицу, увы. В следующий раз там всякое может быть - могут язык отрубить, зубы выбить, челюсть сломать. Это уже ненормально. Это кажется таким ужасным, что ещё стоит толпа и снимает, как ребёнка унижают. Не зря многие просто не выходят даже на улицу".

Местных жителей района ул. Киегелю даже не удивляет происходящее на видео - их гораздо больше интересует, что это за девочки там сняты.

"Они вдвоём ходят здесь, местные бандитки. Полицию на них можно вызывать или не вызывать, тётеньке окна бьют. Я сама свидетель, сама присутствовала, когда была полиция. Там нет смысла говорить. Это наши местные бандиты - будущее поколение. Их штрафуют, но с ними не справляются", - рассказывает здешняя жительница.

"Они курят, нюхают газы, траву курят и так далее", - говорят другие обитатели района.

Видно, что одну из девочек, которые попали на видео, местные жители узнали, но они предпочитают не вдаваться в подробности о том, кто это и где её найти. Окружающая среда свидетельствует о том, что здесь царят свои законы, где, возможно, применяется насилие, так что свои своих не сдают.

Журналисты побеседовали с социальной службой  Екабпилсского края, где сказали, что одна из девочек, которые участвовали, уже год находится в поле зрения службы. Как самой девочке, так и её семье были предложены различные меры бесплатной поддержки.

Представитель Екабпилсской социальной службы Ритма Рубина: "Конкретная семья попала в наше поле зрения в прошлом году, поступила информация из школы о насильственном поведении по отношению к одноклассникам. Были случаи употребления алкоголя. Мама посетила девять из десяти занятий. Вывод от групп поддержки - общение с подростком улучшается. Родители лучше понимают возрастные особенности. Много говорится о том, как провести свободное время, где участвовать, что важно для молодых людей, чтобы формировались успешная коммуникация и сотрудничество".

В социальной службе также рассказали, что девочке предлагали консультации у специалистов по зависимости, посещение группы для подростков. Обсуждались разные вопросы: "Сначала не хотела посещать. Реально только несколько занятий посетила".

Госполиция в данный момент начала ведомственную проверку в связи с конкретной ситуацией - устанавливается личность людей, которые засняты на видео.

(Иллюстративное фото.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:00 30.08.2025
Евробаскет-2025: шьют необычную баскетбольную форму, надеются на рекорд
Sfera.lv 4 часа назад
Треть родителей Латвии копит на образование детей
Bitnews.lv 4 часа назад
Где самая тёплая вода в Риге?
Bitnews.lv 5 часов назад
Суд признал тарифы Трампа незаконными но оставил их до октября
Bitnews.lv 5 часов назад
Что ждёт русский контент LSM после 2025 года?
Bitnews.lv 7 часов назад
Эстония: что меняется в школе
Sfera.lv 10 часов назад
Латвия: похвала от Урсулы
Sfera.lv 10 часов назад
Латвия: погружение в цифру
Sfera.lv 10 часов назад
Загрузка

«Риге остро необходимы столбики»: в соцсетях предлагают бороться с теми, кто паркуется неправильно

Важно 17:43

Важно 0 комментариев

Оказывается, тех столбиков, что были установлены и стали притчей во языцех, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, недостаточно: есть люди, которые предлагают установить ещё больше. Зачем? А чтобы навести порядок в центре столицы, как они его себе представляют.

Оказывается, тех столбиков, что были установлены и стали притчей во языцех, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, недостаточно: есть люди, которые предлагают установить ещё больше. Зачем? А чтобы навести порядок в центре столицы, как они его себе представляют.

Читать

Зивтиньш: мы снова катимся в канаву, дальше ехать некуда

Важно 16:12

Важно 0 комментариев

Вопросы госбюджета и госдолга в последнее время широко дискутируются как в политических кругах, так и в обществе, причём всё чаще слышны опасения по поводу того, что госдолг будет ещё больше расти, а дефицит бюджета превысит 3%. Эти вопросы затронул и Эдмунд Зивтиньш, зампредседателя парламентской фракции "Латвия на первом месте" и бывший начальник Дорожной полиции, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

Вопросы госбюджета и госдолга в последнее время широко дискутируются как в политических кругах, так и в обществе, причём всё чаще слышны опасения по поводу того, что госдолг будет ещё больше расти, а дефицит бюджета превысит 3%. Эти вопросы затронул и Эдмунд Зивтиньш, зампредседателя парламентской фракции "Латвия на первом месте" и бывший начальник Дорожной полиции, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

Читать

«Свободу курам!» В Риге около 250 человек участвовали в шествии против содержания несушек в клетках

Новости Латвии 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

В шествии, организованном обществом защиты животных Dzīvnieku brīvība, приняло участие около 250 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В шествии, организованном обществом защиты животных Dzīvnieku brīvība, приняло участие около 250 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать

Во Львове убили бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия

Важно 15:07

Важно 0 комментариев

Около полудня в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Пострадавший — бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий — скончался до приезда врачей.

Около полудня в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Пострадавший — бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий — скончался до приезда врачей.

Читать

«Хосам! Не сдавайся! Возглавь партию!» Петерис Апинис обратился к министру с открытым письмом

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com врач, общественный деятель и бывший глава Минздрава Петерис Апинис обратился с открытым письмом к своему коллеге, где высказал всё, что думает о деятельности нынешнего министра здравоохранения. Предоставим ему слово.

На портале pietiek.com врач, общественный деятель и бывший глава Минздрава Петерис Апинис обратился с открытым письмом к своему коллеге, где высказал всё, что думает о деятельности нынешнего министра здравоохранения. Предоставим ему слово.

Читать

Ермак на встрече с Уиткоффом: РФ тормозит мирные инициативы

Мир 14:42

Мир 0 комментариев

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Читать