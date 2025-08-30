Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А не запретить ли нам печи? Отопительный сезон близится, а в соцсетях — очередной скандал (ФОТО)

30 августа, 2025

0 комментариев

В соцсети возникла очередная бурная дискуссия. На сей раз речь зашла о том, что неплохо бы в Риге запретить печное отопление - якобы такой запрет уже десятки лет существует в неких европейских городах.

Об этом на платформе "Х" пишет пользователь Baltā meitene, но ни одного примера такого города не приводит. Зато к посту приложено фото частного дома, из трубы которого идёт дым, предположительно - едкий. 

"Насколько знаю, есть европейские города, где уже десятки лет запрещено печное отопление, чтобы уменьшить загрязнение воздуха. Запланировано ли что-то подобное Рижской думой?" - задаётся вопросом автор.

В комментариях высказали предположение, что это не отопление, а кто-то сжигает бытовые отходы, возможно, пластмассу. Большинство из тех, кто откликнулся на пост, категорически не согласны с введением запрета на печное отопление. Некоторые из комментаторов прямо обвиняют автора твита во лжи, сторонников её точки зрения оказалось немного. Вот некоторые отклики на этот пост:

- Надеюсь, что до такого абсурда никогда не дойдём. Хватит уже запрета сжигать ветки, который надо бы отменить.

- И уж точно надо запретить этих сумасшедших, кто жарит на гриле. Как это можно выдержать, если весь район это чувствует? И костры на Янов день тоже. Это, видимо, и есть конечная цель.

- Насколько знаю, в Австрийских Альпах гостевые дома (там, куда латыши ездят кататься на лыжах) отапливают дизтопливом. Интересно, что у них запланировано?

- Смотрю, многие вас облаяли. В том числе и ваши единомышленники по другим значимым вопросам. Я выражаю вам поддержку. Авось с годами когнитивный диссонанс поутихнет и сторонников станет больше.

- В Финляндии 5 миллионов саун с дровяным отоплением - и самый чистый воздух в мире! Лучше бросай курить то дерьмо, которое употребляешь!

- Назови хоть один европейский город, где УЖЕ ДЕСЯТКИ ЛЕТ запрещено печное отопление. Дровами, а не углём. Я жду.

- Не все могут подключить центральное отопление, не все могут его позволить. А проконтролировать, топит кто-то сосной, берёзой или старыми соседскими антресолями (пропитанными всякой химией), увы, невозможно.

- Если бы это было так просто, давно у всех бы было подключено центральное отопление. Возможно, чтобы его протянуть к тому дому, надо вскопать километр улицы. В центре Риги полно домов без центрального отопления, хотя теплотрасса в 2 м от стены дома. Запретить, конечно, всё можно.

- Фейковая новость. Но понимаю, что вы попались на удочку какой-то пропаганды "зелёных" или "Прогрессивных",  я сам только недавно узнал, что дровяное отопление в Европе НЕ запрещено. Где-то, возможно, запрещено топить углём. Просвещаться никогда не поздно.

- Может быть, прежде чем запрещать печное отопление, давайте проведём центральное водоснабжение и канализацию, которых нет в большинстве населённых пунктов под Ригой? Интересно, в европейских городах тоже так?

- Откуда ты знаешь, что это отопление? На улице достаточно жарко, чтобы это не было отопление.

- Смотрю, кто-то тут потерял последние остатки разума...

- Европейские города предлагают альтернативу. В Риге, в 3-й зоне, альтернатив нет. Никаких. Не только для отопления, но и для канализации. В Риге единственная услуга здесь - избирательное право и обязанность платить подоходный налог с населения. Грейся и сри, как можешь. Так что сперва дождись, когда Рига будет в Европе.

- Судя по тарифам Rīgas siltums, скоро в жилища вернутся буржуйки Годманиса...

- Найди в Латвии природный газ, и тогда поговорим, так-то всё управление Латвией живёт за счёт лесоводства, поэтому ещё треть из доходов нужно вычесть?

- Если в Латвии когда-нибудь будет Армагеддон, дома с дровяным отоплением выиграют.

- Запретить рижан в Риге - будет тишина и покой.

(Иллюстративное фото.)

Беспредел в Екабпилсе: девочку ударили по лицу, подростки сняли видео и поделились с друзьями

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Жестокость среди подростков, увы, нередкое явление. Об одном таком случае сообщила программа Degpunktā: толпа тинейджеров собралась, чтобы заснять видео, как одна девочка бьёт другую по лицу, а потом этот ролик молодёжь стала рассылать друг другу.

Загрузка

«Риге остро необходимы столбики»: в соцсетях предлагают бороться с теми, кто паркуется неправильно

Важно 17:43

Важно 0 комментариев

Оказывается, тех столбиков, что были установлены и стали притчей во языцех, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, недостаточно: есть люди, которые предлагают установить ещё больше. Зачем? А чтобы навести порядок в центре столицы, как они его себе представляют.

Зивтиньш: мы снова катимся в канаву, дальше ехать некуда

Важно 16:12

Важно 0 комментариев

Вопросы госбюджета и госдолга в последнее время широко дискутируются как в политических кругах, так и в обществе, причём всё чаще слышны опасения по поводу того, что госдолг будет ещё больше расти, а дефицит бюджета превысит 3%. Эти вопросы затронул и Эдмунд Зивтиньш, зампредседателя парламентской фракции "Латвия на первом месте" и бывший начальник Дорожной полиции, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

«Свободу курам!» В Риге около 250 человек участвовали в шествии против содержания несушек в клетках

Новости Латвии 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

В шествии, организованном обществом защиты животных Dzīvnieku brīvība, приняло участие около 250 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Во Львове убили бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия

Важно 15:07

Важно 0 комментариев

Около полудня в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Пострадавший — бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий — скончался до приезда врачей.

«Хосам! Не сдавайся! Возглавь партию!» Петерис Апинис обратился к министру с открытым письмом

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com врач, общественный деятель и бывший глава Минздрава Петерис Апинис обратился с открытым письмом к своему коллеге, где высказал всё, что думает о деятельности нынешнего министра здравоохранения. Предоставим ему слово.

Ермак на встрече с Уиткоффом: РФ тормозит мирные инициативы

Мир 14:42

Мир 0 комментариев

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

