А не запретить ли нам печи? Отопительный сезон близится, а в соцсетях — очередной скандал (ФОТО)

Об этом на платформе "Х" пишет пользователь Baltā meitene, но ни одного примера такого города не приводит. Зато к посту приложено фото частного дома, из трубы которого идёт дым, предположительно - едкий.

"Насколько знаю, есть европейские города, где уже десятки лет запрещено печное отопление, чтобы уменьшить загрязнение воздуха. Запланировано ли что-то подобное Рижской думой?" - задаётся вопросом автор.

В комментариях высказали предположение, что это не отопление, а кто-то сжигает бытовые отходы, возможно, пластмассу. Большинство из тех, кто откликнулся на пост, категорически не согласны с введением запрета на печное отопление. Некоторые из комментаторов прямо обвиняют автора твита во лжи, сторонников её точки зрения оказалось немного. Вот некоторые отклики на этот пост:

- Надеюсь, что до такого абсурда никогда не дойдём. Хватит уже запрета сжигать ветки, который надо бы отменить.

- И уж точно надо запретить этих сумасшедших, кто жарит на гриле. Как это можно выдержать, если весь район это чувствует? И костры на Янов день тоже. Это, видимо, и есть конечная цель.

- Насколько знаю, в Австрийских Альпах гостевые дома (там, куда латыши ездят кататься на лыжах) отапливают дизтопливом. Интересно, что у них запланировано?

- Смотрю, многие вас облаяли. В том числе и ваши единомышленники по другим значимым вопросам. Я выражаю вам поддержку. Авось с годами когнитивный диссонанс поутихнет и сторонников станет больше.

- В Финляндии 5 миллионов саун с дровяным отоплением - и самый чистый воздух в мире! Лучше бросай курить то дерьмо, которое употребляешь!

- Назови хоть один европейский город, где УЖЕ ДЕСЯТКИ ЛЕТ запрещено печное отопление. Дровами, а не углём. Я жду.

- Не все могут подключить центральное отопление, не все могут его позволить. А проконтролировать, топит кто-то сосной, берёзой или старыми соседскими антресолями (пропитанными всякой химией), увы, невозможно.

- Если бы это было так просто, давно у всех бы было подключено центральное отопление. Возможно, чтобы его протянуть к тому дому, надо вскопать километр улицы. В центре Риги полно домов без центрального отопления, хотя теплотрасса в 2 м от стены дома. Запретить, конечно, всё можно.

- Фейковая новость. Но понимаю, что вы попались на удочку какой-то пропаганды "зелёных" или "Прогрессивных", я сам только недавно узнал, что дровяное отопление в Европе НЕ запрещено. Где-то, возможно, запрещено топить углём. Просвещаться никогда не поздно.

- Может быть, прежде чем запрещать печное отопление, давайте проведём центральное водоснабжение и канализацию, которых нет в большинстве населённых пунктов под Ригой? Интересно, в европейских городах тоже так?

- Откуда ты знаешь, что это отопление? На улице достаточно жарко, чтобы это не было отопление.

- Смотрю, кто-то тут потерял последние остатки разума...

- Европейские города предлагают альтернативу. В Риге, в 3-й зоне, альтернатив нет. Никаких. Не только для отопления, но и для канализации. В Риге единственная услуга здесь - избирательное право и обязанность платить подоходный налог с населения. Грейся и сри, как можешь. Так что сперва дождись, когда Рига будет в Европе.

- Судя по тарифам Rīgas siltums, скоро в жилища вернутся буржуйки Годманиса...

- Найди в Латвии природный газ, и тогда поговорим, так-то всё управление Латвией живёт за счёт лесоводства, поэтому ещё треть из доходов нужно вычесть?

- Если в Латвии когда-нибудь будет Армагеддон, дома с дровяным отоплением выиграют.

- Запретить рижан в Риге - будет тишина и покой.

(Иллюстративное фото.)