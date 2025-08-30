Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Таварс: «Байбе Браже не место в латвийском правительстве!»

Редакция PRESS 30 августа, 2025 09:37

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка Эдгар Таварс в соцсети "Х" высказал критику в адрес главы МИД ЛР Байбы Браже, поставив под сомнение её соответствие должности после встречи с коллегой из Палестины Варсен Агабекян Шахин.

Он пишет, что "в то время, когда США однозначно стоит на стороне Израиля, министр иностранных дел Латвии улыбается и официально пожимает руку мииистру иностранных дел Палестины - голосу территории, поддерживаемой Россией".

Политик считает, что это гротеск - обсуждать войну в Украине с "тихим союзником России".

"Это не дипломатия, это не представительство интересов Латвии, это предательство по отношению к ценностям", - пишет депутат.

Таварс недоумевает, почему для такой беседы не было делегировано должностное лицо более низкого ранга, которое, по его мнению, засвидетельствовало бы жёсткую внешнеполитическую позицию Латвии, не беря на себя политическую ответственность более высокого уровня.

Довольно много публики откликнулось на этот пост. Вот некоторые из комментариев:

- Не понимаю, почему латвийский политик должен становиться вассалом США и Израиля. Разве поэтому мы тебя выбрали? Международный уголовный суд в Гааге разыскивает для суда премьера Израиля Нетаньяху точно так же, как и Путина. Нетаньяху даже в ЕС въехать не может - его бы сразу арестовали.

- Не надо тут дешёвой демагогии. Байба Браже - лучшее (после Ринкевича), что случилось с МИДом. Вы упоминаете только США как эталон, а где же Франция, Испания, Норвегия, Канада и др.? Ничего неправильного г-жа Браже не сказала, подчеркнув также право Израиля на самозащиту.

- Это огромный сюрприз. Встречаться с исламистскими режимами совершенно не в интересах Латвии...

- Наденьте очки, США однозначно стоит на стороне России!

- В правительстве? А разве эту мадам не готовят для кресла президента?

- Вообще-то она представляет палестинское самоуправление, уважаемый депутат Сейма. "Хамас" и "Фатах" - это разные вещи, но так и быть.

- Хосам Абу Мери - ещё больший друг и встречался повторно.

- М-да, я был лучшего мнения о Байбе Браже.

- Кто следующие - "Талибан", "Боко Харам", "Хизболла"?

- Я тоже хочу встретиться с бражкой! Я - министр иностранных дел улицы Юглас! Я аккредитован на общем собрании перекрёстка Юглас и Малиенас! 

- О боже, у этого Таварса ведь не все дома! По-моему, его отлично характеризует старинная узбекская поговорка: "Попроси дурака принести тюбетейку, так он тебе её вместе с отрубленной головой принесёт"!

И, наконец, один из комментаторов заявляет, что президент тоже должен подать в отставку, так как Эдгар Ринкевич тоже встречался с министром иностранных дел Палестины.

 

Каллас: «Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций Украине»

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

На встрече в Копенгагене министры иностранных дел стран ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, который Еврокомиссия планирует ввести в сентябре.

Ермак на встрече с Уиткоффом: РФ тормозит мирные инициативы

Важно 12:42

Важно 0 комментариев

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Апелляционный суд США признал большинство тарифов, введенных Трампом, незаконными

Важно 12:38

Важно 0 комментариев

Апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, являются незаконными, так как президент не имеет полномочий вводить их по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Несмотря на это, тарифы останутся в силе до 14 октября, чтобы Белый дом мог обжаловать это решение в Верховном суде.

Тайвань готовится к нападению Китая

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

На тайваньском острове Цзиньмэнь, в нескольких километрах от побережья Китая, было обычное утро пятницы, когда тишину нарушил вой сирены воздушной тревоги. В здании местной администрации люди выключили свет и спрятались под столами. Кто-то побежал на подземную парковку. В ближайшей больнице персонал бросился оказывать помощь людям с кровавыми ранами, которые, шатаясь, заходили в здание.

Граждане третьих стран без латвийской визы или ВНЖ перед въездом в страну должны будут дать сведения о себе

Важно 11:31

Важно 0 комментариев

Граждане третьих стран, не имеющие выданной Латвией визы или ВНЖ, с 1 сентября должны будут перед въездом в Латвию предоставлять сведения о себе и цели своей поездки в Информационную систему по предотвращению угрозы государству eta.gov.lv, сообщили агентству LETA в МИД ЛР.

«Хорошо, что все живы»: на Таллинском шоссе попал в аварию автобус из Украины

Важно 11:03

Важно 0 комментариев

В пятницу, 29 августа, на Таллинском шоссе за Скулте попал в ДТП автобус из Украины, который неудачно обогнал легковой автомобиль из Польши. В больницу доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщает программа Degpunktā.

«В Риге негде учиться плавать?» Рижанин три часа простоял в очереди для покупки абонемента в бассейн

Важно 10:36

Важно 0 комментариев

"Может ли быть такое, что в Риге не хватает возможностей учиться плавать?" - задаёт вопрос в соцсети "Х" Карлис. Ему пришлось простоять в очереди три часа, чтобы купить абонемент в бассейн на Кипсале.

