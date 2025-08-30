Таварс: «Байбе Браже не место в латвийском правительстве!»

Он пишет, что "в то время, когда США однозначно стоит на стороне Израиля, министр иностранных дел Латвии улыбается и официально пожимает руку мииистру иностранных дел Палестины - голосу территории, поддерживаемой Россией".

Политик считает, что это гротеск - обсуждать войну в Украине с "тихим союзником России".

"Это не дипломатия, это не представительство интересов Латвии, это предательство по отношению к ценностям", - пишет депутат.

Таварс недоумевает, почему для такой беседы не было делегировано должностное лицо более низкого ранга, которое, по его мнению, засвидетельствовало бы жёсткую внешнеполитическую позицию Латвии, не беря на себя политическую ответственность более высокого уровня.

Довольно много публики откликнулось на этот пост. Вот некоторые из комментариев:

- Не понимаю, почему латвийский политик должен становиться вассалом США и Израиля. Разве поэтому мы тебя выбрали? Международный уголовный суд в Гааге разыскивает для суда премьера Израиля Нетаньяху точно так же, как и Путина. Нетаньяху даже в ЕС въехать не может - его бы сразу арестовали.

- Не надо тут дешёвой демагогии. Байба Браже - лучшее (после Ринкевича), что случилось с МИДом. Вы упоминаете только США как эталон, а где же Франция, Испания, Норвегия, Канада и др.? Ничего неправильного г-жа Браже не сказала, подчеркнув также право Израиля на самозащиту.

- Это огромный сюрприз. Встречаться с исламистскими режимами совершенно не в интересах Латвии...

- Наденьте очки, США однозначно стоит на стороне России!

- В правительстве? А разве эту мадам не готовят для кресла президента?

- Вообще-то она представляет палестинское самоуправление, уважаемый депутат Сейма. "Хамас" и "Фатах" - это разные вещи, но так и быть.

- Хосам Абу Мери - ещё больший друг и встречался повторно.

- М-да, я был лучшего мнения о Байбе Браже.

- Кто следующие - "Талибан", "Боко Харам", "Хизболла"?

- Я тоже хочу встретиться с бражкой! Я - министр иностранных дел улицы Юглас! Я аккредитован на общем собрании перекрёстка Юглас и Малиенас!

- О боже, у этого Таварса ведь не все дома! По-моему, его отлично характеризует старинная узбекская поговорка: "Попроси дурака принести тюбетейку, так он тебе её вместе с отрубленной головой принесёт"!

И, наконец, один из комментаторов заявляет, что президент тоже должен подать в отставку, так как Эдгар Ринкевич тоже встречался с министром иностранных дел Палестины.