«Ты лох!» Пассажирка возмутилась системой штрафов в электричках ViVi

По её словам, во время пересадки на поезде до Имантy интернет завис, и билет через сайт «Vivi» не удалось купить вовремя. Кондуктор потребовал оплату на месте, что женщина восприняла как несправедливый штраф. «Ты платишь за то, что бежишь с одного поезда на другой, за то, что пропал интернет, за то, что ты существуешь», — пожаловалась она.

Она добавила и другую ситуацию — когда в последний поезд не удалось купить билет в кассе, а в вагоне оказалось дороже. «Я каждый раз думаю про пожилых людей и туристов… Это не “Welcome to my country”. Это — ты лох! Плати!» — возмущается пассажирка.

Компания «Vivi» в комментарии Jauns.lv пояснила, что кондуктор штрафы не применяет, а лишь помогает купить билет и обеспечивает порядок. Доплата в 1 евро взимается, если билет приобретается у кондуктора при открытой кассе. Штраф же выписывают только контролёры с соответствующей формой и удостоверением.

Опубликованная истония вызвала оживлённую дискуссию в соцсетях.

Один из пассажиров, Эдгар Берзиньш, рассказал: «Купил билет через Mobilly, сканирую в вагоне — не работает. Кондуктор сказал: иногда срабатывает, иногда нет. Но если придёт контроль раньше, чем он, штрафа не избежать».

«Это вообще космос, — возмутилась Ингуна Свика. — Если покупаешь билет в Mobilly на станции без кассы, а он не сканируется, выходит, нужно покупать новый у кондуктора или надеяться, что контроль не появится. То есть штраф — за то, что система не работает!»

Рута Буркевица добавила: «Из-за всего этого я вообще перестала ездить на поездах. Если даже билет купить нельзя нормально, о каких выборах и госуслугах говорить?»

В комментариях звучали и ироничные замечания. «Моя правнучка, когда хочет на горшок, говорит: “Es gribu vivi” (“Я хочу Vivi”). Вот и вам перевод», — пошутила Силвия Диманте.

Карина Мазлаздина написала: «Технологии делают нас лохами. Раньше купил билет в кассе, кондуктор его надорвал — и всё работало безошибочно». С ней согласился Наурис Янис Пранкс: «В детстве таких проблем не было. Теперь технологии делают людей глупее».

Были и практичные советы. Инта Антонова отметила: «Если билет не сканируется, его можно показать кондуктору. Никакую новую покупать не нужно». Зайга Гулбе подтвердила: «Полная ерунда. Показали контролёру — и всё».

Тем не менее нашлись и пострадавшие. Агнесе Кепа рассказала, что в похожей ситуации получила штраф в 30 евро.

А Валтерс Забелинс подвёл итог: «Система устроена так, чтобы собрать деньги и по возможности их не возвращать. Всё сделано максимально неудобно для пассажира».