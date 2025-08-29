Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Августа Завтра: Aiga, Armins, Vismants
Доступность

«Ты лох!» Пассажирка возмутилась системой штрафов в электричках ViVi

Редакция PRESS 29 августа, 2025 21:29

Важно 0 комментариев

История пассажирки, опубликованная в соцсетях, вызвала бурную реакцию в Латвии. «Я бы предложила Latvijas Dzelzceļš акцию под названием “Tu esi lohs” (Ты лох) и наклейку на все поезда. Потому что именно такие ощущения оставляет эта система», — написала пассажирка Элина в социальной сети Facebook, описывая свои злоключения от поездок.

 

По её словам, во время пересадки на поезде до Имантy интернет завис, и билет через сайт «Vivi» не удалось купить вовремя. Кондуктор потребовал оплату на месте, что женщина восприняла как несправедливый штраф. «Ты платишь за то, что бежишь с одного поезда на другой, за то, что пропал интернет, за то, что ты существуешь», — пожаловалась она.

Она добавила и другую ситуацию — когда в последний поезд не удалось купить билет в кассе, а в вагоне оказалось дороже. «Я каждый раз думаю про пожилых людей и туристов… Это не “Welcome to my country”. Это — ты лох! Плати!» — возмущается пассажирка.

Компания «Vivi» в комментарии Jauns.lv пояснила, что кондуктор штрафы не применяет, а лишь помогает купить билет и обеспечивает порядок. Доплата в 1 евро взимается, если билет приобретается у кондуктора при открытой кассе. Штраф же выписывают только контролёры с соответствующей формой и удостоверением.

Опубликованная истония вызвала оживлённую дискуссию в соцсетях.

Один из пассажиров, Эдгар Берзиньш, рассказал: «Купил билет через Mobilly, сканирую в вагоне — не работает. Кондуктор сказал: иногда срабатывает, иногда нет. Но если придёт контроль раньше, чем он, штрафа не избежать».

«Это вообще космос, — возмутилась Ингуна Свика. — Если покупаешь билет в Mobilly на станции без кассы, а он не сканируется, выходит, нужно покупать новый у кондуктора или надеяться, что контроль не появится. То есть штраф — за то, что система не работает!»

Рута Буркевица добавила: «Из-за всего этого я вообще перестала ездить на поездах. Если даже билет купить нельзя нормально, о каких выборах и госуслугах говорить?»

В комментариях звучали и ироничные замечания. «Моя правнучка, когда хочет на горшок, говорит: “Es gribu vivi” (“Я хочу Vivi”). Вот и вам перевод», — пошутила Силвия Диманте.

Карина Мазлаздина написала: «Технологии делают нас лохами. Раньше купил билет в кассе, кондуктор его надорвал — и всё работало безошибочно». С ней согласился Наурис Янис Пранкс: «В детстве таких проблем не было. Теперь технологии делают людей глупее».

Были и практичные советы. Инта Антонова отметила: «Если билет не сканируется, его можно показать кондуктору. Никакую новую покупать не нужно». Зайга Гулбе подтвердила: «Полная ерунда. Показали контролёру — и всё».

Тем не менее нашлись и пострадавшие. Агнесе Кепа рассказала, что в похожей ситуации получила штраф в 30 евро.

А Валтерс Забелинс подвёл итог: «Система устроена так, чтобы собрать деньги и по возможности их не возвращать. Всё сделано максимально неудобно для пассажира».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:05 30.08.2025
Каждый шестой житель Латвии не смог попасть к стоматологу
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия вырвала победу у Эстонии в драматичном матче Евробаскета
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: начинается подписка-2026
Sfera.lv 4 часа назад
Требуют убрать в Латгалии последние уличные таблички на русском
Bitnews.lv 7 часов назад
ЕС: пора распространить санкции на дипломатов РФ
Sfera.lv 8 часов назад
Погода: тепло сохранится
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: рынок колеблется — раз
Sfera.lv 10 часов назад
Швеция: «сирота казанская»…
Sfera.lv 10 часов назад
Загрузка

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Спорт 21:28

Спорт 0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Читать

Латвия обыграла Эстонию 72:70 на глазах у их премьера. На последних секундах

Важно 21:13

Важно 0 комментариев

В пятницу в Риге сборная Латвии по баскетболу в напряжённом матче со счётом 72:70 победила Эстонию и одержала первую победу на групповом этапе чемпионата Европы. Игру на трибунах наблюдали и премьер-министр Латвии Эвика Силиня совместно со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом. 

В пятницу в Риге сборная Латвии по баскетболу в напряжённом матче со счётом 72:70 победила Эстонию и одержала первую победу на групповом этапе чемпионата Европы. Игру на трибунах наблюдали и премьер-министр Латвии Эвика Силиня совместно со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом. 

Читать

Зубы Латвии: на каком мы месте среди всех остальных жителей ЕС

Мир 21:13

Мир 0 комментариев

По данным Eurostat, в 2024 году 16,5% жителей Латвии старше 16 лет, нуждавшихся в стоматологической помощи, сообщили, что не смогли её получить. Причины — высокая стоимость, длинные очереди и удалённость клиник.

По данным Eurostat, в 2024 году 16,5% жителей Латвии старше 16 лет, нуждавшихся в стоматологической помощи, сообщили, что не смогли её получить. Причины — высокая стоимость, длинные очереди и удалённость клиник.

Читать

От латвийских дронов до немецких снарядов: как Европа тратит еврофонды на войну

Важно 21:00

Важно 0 комментариев

ЕС активно подключает еврофонды к оборонным расходам, сообщает Euractiv.

ЕС активно подключает еврофонды к оборонным расходам, сообщает Euractiv.

Читать

70 колотых ранений — жестокость убийц шокировала даже бывалых полицейских

Важно 21:00

Важно 0 комментариев

28 августа в Даугавпилсе на улице Вишкю был обнаружен труп мужчины 1994 года рождения с признаками особо жестокого убийства. По информации полиции, на теле насчитали не менее 70 колото-резаных ран в области груди, спины и живота, а также многочисленные повреждения головы и лица, из-за чего опознание было затруднено.

28 августа в Даугавпилсе на улице Вишкю был обнаружен труп мужчины 1994 года рождения с признаками особо жестокого убийства. По информации полиции, на теле насчитали не менее 70 колото-резаных ран в области груди, спины и живота, а также многочисленные повреждения головы и лица, из-за чего опознание было затруднено.

Читать

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

Выбор редакции 20:59

Выбор редакции 0 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Читать