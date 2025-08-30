Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп: встреча Путина и Зеленского состоится

Редакция PRESS 30 августа, 2025 23:43

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в интервью, опубликованном в субботу интернет-изданием «Daily Caller», выразил уверенность, что трехсторонняя встреча, в которой примут участие он, а также лидеры Украины и России, состоится.

Трамп также выразил сомнения по поводу того, состоится ли двусторонняя встреча российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского без участия президента США. «Двусторонняя – я не знаю, но трехсторонняя встреча состоится», – сказал Трамп.

Он не упомянул о возможном времени и месте встречи. Президент США повторил, что, учитывая его хорошие отношения с Путиным, он надеялся на быстрое прекращение конфликта.

Трамп допустил, что, возможно, обе стороны еще не готовы к миру. Он сравнил Россию и Украину с детьми, которые дерутся и не реагируют на призывы успокоиться, но рано или поздно сами захотят остановиться.

Трамп назвал продолжение войны «глупостью». С момента вступления в должность в январе Трамп призывал Россию и Украину прекратить конфликт.

15 августа Трамп встретился с Путиным на Аляске и после переговоров заявил, что достигнут прогресс на пути к миру, но соглашение о мире пока не заключено.

Президент США поддержал идею Зеленского о том, что лидеры России и Украины должны встретиться, указав, что после этого может состояться трехсторонняя встреча.

Кремль заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только при определенных условиях — контекст свидетельствует о том, что речь идет о достижении принципиального соглашения еще до такой встречи.

Кремль пока не прокомментировал заявления Трампа о том, что трехсторонняя встреча состоится.

Обновлено: 00:05 31.08.2025
Таварс: «Байбе Браже не место в латвийском правительстве!»

Депутат Сейма от Объединённого списка Эдгар Таварс в соцсети "Х" высказал критику в адрес главы МИД ЛР Байбы Браже, поставив под сомнение её соответствие должности после встречи с коллегой из Палестины Варсен Агабекян Шахин.

Беспредел в Екабпилсе: девочку ударили по лицу, подростки сняли видео и поделились с друзьями

Жестокость среди подростков, увы, нередкое явление. Об одном таком случае сообщила программа Degpunktā: толпа тинейджеров собралась, чтобы заснять видео, как одна девочка бьёт другую по лицу, а потом этот ролик молодёжь стала рассылать друг другу.

«Риге остро необходимы столбики»: в соцсетях предлагают бороться с теми, кто паркуется неправильно

Оказывается, тех столбиков, что были установлены и стали притчей во языцех, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, недостаточно: есть люди, которые предлагают установить ещё больше. Зачем? А чтобы навести порядок в центре столицы, как они его себе представляют.

А не запретить ли нам печи? Отопительный сезон близится, а в соцсетях — очередной скандал (ФОТО)

В соцсети возникла очередная бурная дискуссия. На сей раз речь зашла о том, что неплохо бы в Риге запретить печное отопление - якобы такой запрет уже десятки лет существует в неких европейских городах.

Зивтиньш: мы снова катимся в канаву, дальше ехать некуда

Вопросы госбюджета и госдолга в последнее время широко дискутируются как в политических кругах, так и в обществе, причём всё чаще слышны опасения по поводу того, что госдолг будет ещё больше расти, а дефицит бюджета превысит 3%. Эти вопросы затронул и Эдмунд Зивтиньш, зампредседателя парламентской фракции "Латвия на первом месте" и бывший начальник Дорожной полиции, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

«Свободу курам!» В Риге около 250 человек участвовали в шествии против содержания несушек в клетках

В шествии, организованном обществом защиты животных Dzīvnieku brīvība, приняло участие около 250 человек, по наблюдениям агентства LETA.

