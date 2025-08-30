Трамп: встреча Путина и Зеленского состоится

Трамп также выразил сомнения по поводу того, состоится ли двусторонняя встреча российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского без участия президента США. «Двусторонняя – я не знаю, но трехсторонняя встреча состоится», – сказал Трамп.

Он не упомянул о возможном времени и месте встречи. Президент США повторил, что, учитывая его хорошие отношения с Путиным, он надеялся на быстрое прекращение конфликта.

Трамп допустил, что, возможно, обе стороны еще не готовы к миру. Он сравнил Россию и Украину с детьми, которые дерутся и не реагируют на призывы успокоиться, но рано или поздно сами захотят остановиться.

Трамп назвал продолжение войны «глупостью». С момента вступления в должность в январе Трамп призывал Россию и Украину прекратить конфликт.

15 августа Трамп встретился с Путиным на Аляске и после переговоров заявил, что достигнут прогресс на пути к миру, но соглашение о мире пока не заключено.

Президент США поддержал идею Зеленского о том, что лидеры России и Украины должны встретиться, указав, что после этого может состояться трехсторонняя встреча.

Кремль заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только при определенных условиях — контекст свидетельствует о том, что речь идет о достижении принципиального соглашения еще до такой встречи.

Кремль пока не прокомментировал заявления Трампа о том, что трехсторонняя встреча состоится.