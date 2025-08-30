Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зивтиньш: мы снова катимся в канаву, дальше ехать некуда

TV24 30 августа, 2025 16:12

Важно 0 комментариев

Вопросы госбюджета и госдолга в последнее время широко дискутируются как в политических кругах, так и в обществе, причём всё чаще слышны опасения по поводу того, что госдолг будет ещё больше расти, а дефицит бюджета превысит 3%. Эти вопросы затронул и Эдмунд Зивтиньш, зампредседателя парламентской фракции "Латвия на первом месте" и бывший начальник Дорожной полиции, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

"Посмотрим, когда этот бюджет дойдёт до Сейма. Конечно, посмотрим, дадим свои предложения, попытаемся обернуть дело к лучшему, но на данный момент ясно одно, что эта волна займов набирает высоту. Эти 13 миллиардов, которые планируется взять в кредит в будущие годы, будут потрачены довольно сомнительным образом", - заявил Зивтиньш.

Он допускает, что брать кредиты может быть выгодно, но важно понимать, куда эти средства вкладываются: "Ничего не имею против дешёвых займов. Это всегда было выгодно, только вопрос - куда мы их вкладываем и как их возвращаем. Если мы их как следует вкладываем, я не знаю, допустим, в дороги там, в крупные экономические проекты, привлекаем бизнесменов, привлекаем киноиндустрию, ещё что-то в этом роде - ну, давайте, берём эти деньги, вкладываем".

Однако Зивтиньш напоминает, что немалая часть займов в настоящее время идёт на покрытие краткосрочных потребностей, в частности, на индексацию пенсий, что важно, но одновременно служит предвыборным политическим инструментом: "Всё это делается-то по одной причине только - чтобы на следующих выборах снова выбрали этих депутатов, которые не умеют толком вести хозяйство".

Что касается оборонного бюджета, Зивтиньш и в этой области считает политику государства спорной. Он подчеркнул, что средства на оборону надо использовать гораздо более продуманным образом: "Знаете, с обороной вообще это так. Мы снова катимся в такую канаву, что дальше уже некуда. Если мы посмотрим даже по истории, то в довоенный период мы тратили довольно большие деньги, 26% от бюджета тратили на оборону. Огромные суммы тратили, и к чему это привело? Ни к чему толком и не привело".

По его мнению, Латвия должна поменять стратегию и договориться с США об обеспечении безопасности: "Если мы хотим как следует подумать об обороне, то, мне кажется, нам надо выпрыгивать из этой колеи, как говорится, подвести черту и сказать: как мы хотим себя оборонять? Если мы хотим быть действительно в безопасности, я считаю, что нам надо договориться с США, с американским президентом, надо сказать - сколько стоит оборона?".

Беспредел в Екабпилсе: девочку ударили по лицу, подростки сняли видео и поделились с друзьями

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

«Риге остро необходимы столбики»: в соцсетях предлагают бороться с теми, кто паркуется неправильно

Важно 17:43

Важно 0 комментариев

«Свободу курам!» В Риге около 250 человек участвовали в шествии против содержания несушек в клетках

Новости Латвии 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

Во Львове убили бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия

Важно 15:07

Важно 0 комментариев

«Хосам! Не сдавайся! Возглавь партию!» Петерис Апинис обратился к министру с открытым письмом

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

Ермак на встрече с Уиткоффом: РФ тормозит мирные инициативы

Мир 14:42

Мир 0 комментариев

