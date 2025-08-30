Зивтиньш: мы снова катимся в канаву, дальше ехать некуда

"Посмотрим, когда этот бюджет дойдёт до Сейма. Конечно, посмотрим, дадим свои предложения, попытаемся обернуть дело к лучшему, но на данный момент ясно одно, что эта волна займов набирает высоту. Эти 13 миллиардов, которые планируется взять в кредит в будущие годы, будут потрачены довольно сомнительным образом", - заявил Зивтиньш.

Он допускает, что брать кредиты может быть выгодно, но важно понимать, куда эти средства вкладываются: "Ничего не имею против дешёвых займов. Это всегда было выгодно, только вопрос - куда мы их вкладываем и как их возвращаем. Если мы их как следует вкладываем, я не знаю, допустим, в дороги там, в крупные экономические проекты, привлекаем бизнесменов, привлекаем киноиндустрию, ещё что-то в этом роде - ну, давайте, берём эти деньги, вкладываем".

Однако Зивтиньш напоминает, что немалая часть займов в настоящее время идёт на покрытие краткосрочных потребностей, в частности, на индексацию пенсий, что важно, но одновременно служит предвыборным политическим инструментом: "Всё это делается-то по одной причине только - чтобы на следующих выборах снова выбрали этих депутатов, которые не умеют толком вести хозяйство".

Что касается оборонного бюджета, Зивтиньш и в этой области считает политику государства спорной. Он подчеркнул, что средства на оборону надо использовать гораздо более продуманным образом: "Знаете, с обороной вообще это так. Мы снова катимся в такую канаву, что дальше уже некуда. Если мы посмотрим даже по истории, то в довоенный период мы тратили довольно большие деньги, 26% от бюджета тратили на оборону. Огромные суммы тратили, и к чему это привело? Ни к чему толком и не привело".

По его мнению, Латвия должна поменять стратегию и договориться с США об обеспечении безопасности: "Если мы хотим как следует подумать об обороне, то, мне кажется, нам надо выпрыгивать из этой колеи, как говорится, подвести черту и сказать: как мы хотим себя оборонять? Если мы хотим быть действительно в безопасности, я считаю, что нам надо договориться с США, с американским президентом, надо сказать - сколько стоит оборона?".