Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Августа Завтра: Auguste, Guste
Доступность

«Купила виноград в супермаркете, а там…»: рижанка в шоке (ФОТО)

Редакция PRESS 28 августа, 2025 15:29

Важно 0 комментариев

В редакцию press.lv обратилась рижанка по имени Светлана. Женщина находилась в недоумении: купила в одном из рижских супермаркетов виноград. Турецкий, тот, что без косточек. сейчас для него самый сезон. Стала мыть, а там...

-Что-то стукнуло по мойке, будто камушек, - рассказывает Светлана. - Я вначале не обратила внимания, а потом подумала - убрать же надо. Взяла в руки и онемела. Настоящая улитка! Хорошенькая такая, малюсенькая, расцветка у неё благородная. Гостья с берегов Босфора. Или Мраморного моря, наверное. 

В принципе женщина не имеет ничего против улитки. Но задумалась глобально: вот так и происходит миграция животных сейчас на планете. Ладно улитка - так и микробы разные переезжают теперь с континента на континент, и насекомые. И как это остановить - глобализация...Не отказываться ж от заморских фруктов. 

По словам Светланы, её виноградная улитка безвредная - оставили ее пока дома. А вот что значит вся эта ситуация?

Мы решили свериться с ИИ. И оказалось, что найденная в турецком винограде улитка - явление неоднозначное.

Найти улитку в винограде из супермаркета (в данном случае — из Турции) может показаться тревожным, но это чаще всего означает следующее:

1. Признак недостаточной обработки

Вероятно, виноград не прошёл достаточно тщательную очистку или сортировку перед упаковкой.
Это может говорить о недостаточном контроле качества на этапе производства, особенно если улитка живая.

2. Меньше пестицидов

Парадоксально, но нахождение живого существа (улитки, насекомого и т.п.) иногда воспринимается как косвенный признак относительно "чистой" продукции — то есть с меньшим количеством химикатов. Пестициды убивают таких существ, и если они выжили, значит, их было либо мало, либо не использовались вовсе.

3. Нарушение санитарных норм

В некоторых странах это может считаться нарушением санитарных норм, особенно если продукт продаётся как "готовый к употреблению". Это может повлечь за собой проверку от надзорных органов.

4. Экзотика на кухне — случайно

Если улитка живая, есть вероятность, что это инвазивный вид. Теоретически он может быть опасен для местной экосистемы (если выбросить его на улицу), особенно если это тропический или южный вид.

Что делать?

Не паникуйте. Такое бывает, и это не редкость в поставках овощей и фруктов.

Сообщите в магазин. Желательно вернуть товар или хотя бы уведомить, чтобы они проверили партию.
Не выбрасывайте улитку в природу. Лучше утилизировать её безопасно (например, скомпостировать или герметично упаковать и выбросить).

Хорошо мойте фрукты. Всегда, особенно импортные.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:25 28.08.2025
В Риге не хватает сотни учителей
Bitnews.lv 34 минуты назад
Литва готовит всеобщий призыв в армию
Bitnews.lv 1 час назад
На крупнейшей опоросной ферме Эстонии забьют около 27 тыс. свиней
Bitnews.lv 1 час назад
Эстония: к нам едет фон дер Ляйен; но в Латвию раньше
Sfera.lv 2 часа назад
С октября пенсии в Латвии вырастут до 7,9% в зависимости от стажа
Bitnews.lv 2 часа назад
ВВС Финляндии готовятся убрать свастику со своих флагов
Bitnews.lv 2 часа назад
Завтра к нам прибудет Урсула фон дер Ляйен
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: Алла Пугачёва затарилась свитером местной марки
Sfera.lv 4 часа назад

Военно-­воздушные силы Финляндии намерены отказаться от использования свастики

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

Читать
Загрузка

ДТП с погибшими на Вентспилсском шоссе: движение ограничено

ЧП и криминал 17:15

ЧП и криминал 0 комментариев

В результате ДТП на Вентспилском шоссе на трассе в районе волости Тумес ограничено движение.

В результате ДТП на Вентспилском шоссе на трассе в районе волости Тумес ограничено движение.

Читать

Рижане, подвиньтесь: зерновозам разрешили возить зерно в порт через Ригу

Новости Латвии 17:11

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Риги Виестур Клейнбергс поручил самоуправлению с 3 сентября обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт.

Мэр Риги Виестур Клейнбергс поручил самоуправлению с 3 сентября обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт.

Читать

Что нам продают под видом растительного масла: «рафинированное» и «дезодорированное»?

Важно 16:59

Важно 0 комментариев

Люди старшего поколения хорошо помнят времена, когда для готовки использовали топленое или сливочное масло, а иногда и сало. Однако в 90–х годах диетологи заговорили о смертельной опасности животных жиров, что, как выяснилось позже, оказалось во многом преувеличением. Тем не менее пищевые привычки изменились, и теперь для жарки чаще всего используют растительное масло. При этом оно, независимости от исходного сырья, бывает рафинированным и нерафинированным. Например, найти нерафинированное подсолнечное масло на прилавках латвийских супермаркетов не так–то просто, а стоит оно примерно на 30% дороже. Так есть ли смысл переплачивать?

Люди старшего поколения хорошо помнят времена, когда для готовки использовали топленое или сливочное масло, а иногда и сало. Однако в 90–х годах диетологи заговорили о смертельной опасности животных жиров, что, как выяснилось позже, оказалось во многом преувеличением. Тем не менее пищевые привычки изменились, и теперь для жарки чаще всего используют растительное масло. При этом оно, независимости от исходного сырья, бывает рафинированным и нерафинированным. Например, найти нерафинированное подсолнечное масло на прилавках латвийских супермаркетов не так–то просто, а стоит оно примерно на 30% дороже. Так есть ли смысл переплачивать?

Читать

«С такими соседями у нас час Х всегда!» Слайдиньш о том, нужно ли уже рыть бункер

Мнения 16:47

Мнения 0 комментариев

Телеканал TV24 получил конкретный вопрос от зрителя, адресованный майору Национальных вооруженных сил (НВС) Янису Слайдиньшу, а именно, стоит ли жителям уже начинать рыть бункеры и изготавливать оружие самостоятельно или у нас есть еще пара лет.

Телеканал TV24 получил конкретный вопрос от зрителя, адресованный майору Национальных вооруженных сил (НВС) Янису Слайдиньшу, а именно, стоит ли жителям уже начинать рыть бункеры и изготавливать оружие самостоятельно или у нас есть еще пара лет.

Читать

Рост зарплат опережает инфляцию?! Занятные цифры от ЦСУ о средних окладах по стране

Важно 16:35

Важно 0 комментариев

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Читать

Это вы так сократили расходы? Не смешите людей: расклад по цифре 171 млн, озвученной Силиней

Выбор редакции 16:25

Выбор редакции 0 комментариев

"Правительство объявило на пресс-конференции, что в следующем году ему удалось сократить расходы на 171 миллион евро. Обычно при сокращениях идет много шума от пострадавших, а на этот раз его не было. Очень подозрительно. Нашел доклад от министерства финансов и мои подозрения подтвердились, - пишет на своей странице ФБ юрист, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский. 

"Правительство объявило на пресс-конференции, что в следующем году ему удалось сократить расходы на 171 миллион евро. Обычно при сокращениях идет много шума от пострадавших, а на этот раз его не было. Очень подозрительно. Нашел доклад от министерства финансов и мои подозрения подтвердились, - пишет на своей странице ФБ юрист, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский. 

Читать