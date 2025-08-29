Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Августа Завтра: Aiga, Armins, Vismants
Доступность

Эстонцы думают над отправкой в Латвию туш павших от АЧС свиней

Редакция PRESS 29 августа, 2025 17:38

Важно 0 комментариев

Фото LETA

В Эстонии для борьбы с распространением африканской чумы свиней рассматриваются все доступные варианты утилизации павших животных, включая оборудование захоронений и отправку на латвийский завод по переработке животного сырья. Об этом заявил err.ee заявил руководитель Департамента сельского хозяйства и продовольствия Раймо Хейнам.

По его словам, в ближайшие дни завершаются подготовительные мероприятия. «Ведётся работа над возможным использованием мест захоронений и ведутся переговоры о применении латвийских мощностей. Разумеется, в полной мере используется предприятие Vireen (предприятие по переработке неопасных отходов - прим press.lv). Нам нужны эффективные решения для выхода из кризиса», — подчеркнул Хейнам.

Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас отметил, что первоочередная задача — поддержать фермеров. «Поскольку восстановление длительное, мы обеспечим прямую помощь для закупки новых животных, особенно в хозяйствах, где пришлось уничтожить основное поголовье», — заявил министр, добавив, что предложит правительству выделить средства из бюджета.

«Свиней нужно утилизировать максимально быстро, чтобы избежать страданий. Использование латвийских мощностей — хорошая возможность наряду с Vireen», — сказал профессор Эстонского университета наук о жизни Арво Вильтроп.

Заместитель гендиректора Департамента окружающей среды Эрик Косенкраниус сообщил, что главным решением остаётся переработка на предприятии Vireen. Если это невозможно, остаются два варианта —  отправка туш на латвийский завод и захоронение в специально выбранных местах с минимальными экологическими рисками.

Косенкраниус также подчеркнул, что в центре внимания остаётся сокращение популяции диких кабанов, особенно рядом с фермами. Для этого планируется максимально стимулировать охотников и разрешить использование термоприцелов, дронов и собак.

По словам министра Терраса, в долгосрочной перспективе необходимо найти применение мясу дикого кабана: «Если мы сможем вывести его на столы эстонцев, это станет решением и на европейском уровне».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:30 29.08.2025
Латвийский театр покорил Германию спектаклем про Алана Тьюринга
Bitnews.lv 1 час назад
Мэр Риги раскритиковал департамент за срыв решения по зерновым перевозкам
Bitnews.lv 1 час назад
Требуют убрать в Латгалии последние уличные таблички на русском
Bitnews.lv 1 час назад
Пьешь лимонад и энергетики? Можешь облысеть!
Bitnews.lv 2 часа назад
ЕС: пора распространить санкции на дипломатов РФ
Sfera.lv 2 часа назад
Швеция: «сирота казанская»…
Sfera.lv 4 часа назад
Финляндия усиливается отток иностранных супер-специалистов
Sfera.lv 5 часов назад
Германия: флаг и гимн — поменять?
Sfera.lv 8 часов назад

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Читать
Загрузка

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Читать

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Читать

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Читать

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Читать

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Читать

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

ЧП и криминал 18:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Читать