Эстонцы думают над отправкой в Латвию туш павших от АЧС свиней

По его словам, в ближайшие дни завершаются подготовительные мероприятия. «Ведётся работа над возможным использованием мест захоронений и ведутся переговоры о применении латвийских мощностей. Разумеется, в полной мере используется предприятие Vireen (предприятие по переработке неопасных отходов - прим press.lv). Нам нужны эффективные решения для выхода из кризиса», — подчеркнул Хейнам.

Министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас отметил, что первоочередная задача — поддержать фермеров. «Поскольку восстановление длительное, мы обеспечим прямую помощь для закупки новых животных, особенно в хозяйствах, где пришлось уничтожить основное поголовье», — заявил министр, добавив, что предложит правительству выделить средства из бюджета.

«Свиней нужно утилизировать максимально быстро, чтобы избежать страданий. Использование латвийских мощностей — хорошая возможность наряду с Vireen», — сказал профессор Эстонского университета наук о жизни Арво Вильтроп.

Заместитель гендиректора Департамента окружающей среды Эрик Косенкраниус сообщил, что главным решением остаётся переработка на предприятии Vireen. Если это невозможно, остаются два варианта — отправка туш на латвийский завод и захоронение в специально выбранных местах с минимальными экологическими рисками.

Косенкраниус также подчеркнул, что в центре внимания остаётся сокращение популяции диких кабанов, особенно рядом с фермами. Для этого планируется максимально стимулировать охотников и разрешить использование термоприцелов, дронов и собак.

По словам министра Терраса, в долгосрочной перспективе необходимо найти применение мясу дикого кабана: «Если мы сможем вывести его на столы эстонцев, это станет решением и на европейском уровне».