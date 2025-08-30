«Свободу курам!» В Риге около 250 человек участвовали в шествии против содержания несушек в клетках

Участники несли плакаты с надписями "Свободу курам!", "Человечность курам!", "Запретить страдания кур!", "Запретить куриные тюрьмы!" и фотографиями кур в клетках. Было также несколько человек в костюмах и масках куриц.

Перед началом шествия участники под бой барабанов скандировали: "Чего мы хотим? Свободы курам! Когда мы этого хотим? Сейчас!", а во время самого шествия - "Свободу животным!"

Цель шествия состояла в том, чтобы обратиться к законодателям с призывом запретить в Латвии содержание кур-несушек в клетках.

Шествие прошло по маршруту от Дома конгрессов до площади Неаткарибас около Сейма.

Глава общества Dzīvnieku brīvība Катрина Кригере заявила, что участие в шествии представляет собой возможность вместе с единомышленниками выступить в защиту животных и способствовать внесению изменений в законы, чтобы освободить животных от страданий.

Организаторы акции поясняют, что в системах клеток куры-несушки вынуждены всю жизнь стоять в тесноте на металлических решётках, они не могут нормально пройтись и расправить крылья, потому что каждой курице отведено ограниченное место. Устроители шествия также напоминают о том, что доступны гораздо более гуманные способы производства яиц.

Требование запретить содержание несушек в клетках в Латвии подписали онлайн 30 тысяч человек.

Организаторы подчёркивают, что запреты содержать кур-несушек в клетках уже приняты во многих странах, в том числе Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Люксембурге, Словении и Чехии. В Эстонии соответствующий законопроект уже согласован всеми министерствами и скоро будет рассмотрен в Рийгикогу (парламенте).

По оценке Dzīvnieku brīvība, в 2024 году в Латвии в клетках содержались около 2,5 миллиона (70%) всего поголовья кур-несушек. Согласно информации общества, клетки в производстве куриных яиц в Латвии используют пять предприятий.