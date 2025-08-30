Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 30. Августа Завтра: Alvis, Jolanta, Samanta
Доступность

«Свободу курам!» В Риге около 250 человек участвовали в шествии против содержания несушек в клетках

© LETA 30 августа, 2025 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

В шествии, организованном обществом защиты животных Dzīvnieku brīvība, приняло участие около 250 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Участники несли плакаты с надписями "Свободу курам!", "Человечность курам!", "Запретить страдания кур!", "Запретить куриные тюрьмы!" и фотографиями кур в клетках. Было также несколько человек в костюмах и масках куриц.

Перед началом шествия участники под бой барабанов скандировали: "Чего мы хотим? Свободы курам! Когда мы этого хотим? Сейчас!", а во время самого шествия - "Свободу животным!"

Цель шествия состояла в том, чтобы обратиться к законодателям с призывом запретить в Латвии содержание кур-несушек в клетках.

Шествие прошло по маршруту от Дома конгрессов до площади Неаткарибас около Сейма.

Глава общества Dzīvnieku brīvība Катрина Кригере заявила, что участие в шествии представляет собой возможность вместе с единомышленниками выступить в защиту животных и способствовать внесению изменений в законы, чтобы освободить животных от страданий.

Организаторы акции поясняют, что в системах клеток куры-несушки вынуждены всю жизнь стоять в тесноте на металлических решётках, они не могут нормально пройтись и расправить крылья, потому что каждой курице отведено ограниченное место. Устроители шествия также напоминают о том, что доступны гораздо более гуманные способы производства яиц.

Требование запретить содержание несушек в клетках в Латвии подписали онлайн 30 тысяч человек. 

Организаторы подчёркивают, что запреты содержать кур-несушек в клетках уже приняты во многих странах, в том числе Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Люксембурге, Словении и Чехии. В Эстонии соответствующий законопроект уже согласован всеми министерствами и скоро будет рассмотрен в Рийгикогу (парламенте).

По оценке Dzīvnieku brīvība, в 2024 году в Латвии в клетках содержались около 2,5 миллиона (70%) всего поголовья кур-несушек. Согласно информации общества, клетки в производстве куриных яиц в Латвии используют пять предприятий.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:00 30.08.2025
Евробаскет-2025: шьют необычную баскетбольную форму, надеются на рекорд
Sfera.lv 4 часа назад
Треть родителей Латвии копит на образование детей
Bitnews.lv 4 часа назад
С 1 сентября иностранцы обязаны регистрироваться на eta.gov.lv
Bitnews.lv 5 часов назад
Где самая тёплая вода в Риге?
Bitnews.lv 5 часов назад
Кулбергс о тарифах: «Rīgas siltums предподносит вам дерьмо»
Bitnews.lv 8 часов назад
Эстония: что меняется в школе
Sfera.lv 10 часов назад
Литва: служить бы рад…
Sfera.lv 10 часов назад
Латвия: погружение в цифру
Sfera.lv 10 часов назад

Беспредел в Екабпилсе: девочку ударили по лицу, подростки сняли видео и поделились с друзьями

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Жестокость среди подростков, увы, нередкое явление. Об одном таком случае сообщила программа Degpunktā: толпа тинейджеров собралась, чтобы заснять видео, как одна девочка бьёт другую по лицу, а потом этот ролик молодёжь стала рассылать друг другу.

Жестокость среди подростков, увы, нередкое явление. Об одном таком случае сообщила программа Degpunktā: толпа тинейджеров собралась, чтобы заснять видео, как одна девочка бьёт другую по лицу, а потом этот ролик молодёжь стала рассылать друг другу.

Читать
Загрузка

«Риге остро необходимы столбики»: в соцсетях предлагают бороться с теми, кто паркуется неправильно

Важно 17:43

Важно 0 комментариев

Оказывается, тех столбиков, что были установлены и стали притчей во языцех, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, недостаточно: есть люди, которые предлагают установить ещё больше. Зачем? А чтобы навести порядок в центре столицы, как они его себе представляют.

Оказывается, тех столбиков, что были установлены и стали притчей во языцех, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, недостаточно: есть люди, которые предлагают установить ещё больше. Зачем? А чтобы навести порядок в центре столицы, как они его себе представляют.

Читать

Зивтиньш: мы снова катимся в канаву, дальше ехать некуда

Важно 16:12

Важно 0 комментариев

Вопросы госбюджета и госдолга в последнее время широко дискутируются как в политических кругах, так и в обществе, причём всё чаще слышны опасения по поводу того, что госдолг будет ещё больше расти, а дефицит бюджета превысит 3%. Эти вопросы затронул и Эдмунд Зивтиньш, зампредседателя парламентской фракции "Латвия на первом месте" и бывший начальник Дорожной полиции, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

Вопросы госбюджета и госдолга в последнее время широко дискутируются как в политических кругах, так и в обществе, причём всё чаще слышны опасения по поводу того, что госдолг будет ещё больше расти, а дефицит бюджета превысит 3%. Эти вопросы затронул и Эдмунд Зивтиньш, зампредседателя парламентской фракции "Латвия на первом месте" и бывший начальник Дорожной полиции, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

Читать

Во Львове убили бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия

Важно 15:07

Важно 0 комментариев

Около полудня в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Пострадавший — бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий — скончался до приезда врачей.

Около полудня в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Пострадавший — бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий — скончался до приезда врачей.

Читать

«Хосам! Не сдавайся! Возглавь партию!» Петерис Апинис обратился к министру с открытым письмом

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com врач, общественный деятель и бывший глава Минздрава Петерис Апинис обратился с открытым письмом к своему коллеге, где высказал всё, что думает о деятельности нынешнего министра здравоохранения. Предоставим ему слово.

На портале pietiek.com врач, общественный деятель и бывший глава Минздрава Петерис Апинис обратился с открытым письмом к своему коллеге, где высказал всё, что думает о деятельности нынешнего министра здравоохранения. Предоставим ему слово.

Читать

Ермак на встрече с Уиткоффом: РФ тормозит мирные инициативы

Мир 14:42

Мир 0 комментариев

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Читать