«Риге остро необходимы столбики»: в соцсетях предлагают бороться с теми, кто паркуется неправильно

"4 машины припаркованы на тротуаре, одна - на проезжей части. Риге остро необходимы металлические столбики по краям тротуаров, чтобы переучить лентяев. А вне часов пик надо разрешить машинам останавливаться на проезжей части в специально отведённых местах", - пишет в соцсети "Х" Каспарс.

Его предложение, однако, пришлось по душе далеко не всем. Вот как откликнулась на него публика:

- Уберите знаки "Остановка запрещена", и проблема исчезнет. У магазинов можно поставить "Только для выгрузки товаров". Элементарно.

- Вижу там 4 машины и ровно 0 пешеходов. В середине рабочего дня этот участок Бривибас вымирает, эти машины там не мешают никому. Кроме тебя - водителя машины.

- В том месте, где стоит чёрная машина с красными номерами, когда-то был мебельный магазин. Там запретили стоять машинам, и лавочка потихоньку загнулась. Мой родственник, молодой парень, там работал и потом уехал в Великобританию. Теперь у него там семья, хорошая работа, карьера в той же самой отрасли. Всё круто.

- Вообще хз, зачем эти магазины на Бривибас нужны? Надо везде расставить плакаты с надписями "Сдаётся в аренду", "Продаётся". Всё отлично. P. S. Кафешки там не будет никогда.

- И увеличить штрафы за это.

- В Риге нужно остро разрешить стоять бесплатно всем машинам на тротуарах, совершенно свободных от людей. Тогда, может быть, на этих мёртвых тротуарах мёртвого города снова появится жизнь и начнут открываться магазинчики и кафе.

- Вся Варшава в красивых одинаковых столбиках. И люди находят, где припарковать машину.

- Всё, что я здесь вижу, так это то, что остро не хватает парковок и игнорируется реальность, твой воображаемый город - это фантазия.

- Так как у меня есть небольшая связь с доставкой товаров, часто наблюдаю, как это происходит за границей... Ну не такие правильные там люди, как у нас. Никто не стрессует, если транспорт с доставкой некоторое время стоит на тротуаре. Поэтому и жизнь там есть.

- Надеюсь, что тебе однажды понадобиться доставить что-нибудь побольше, чем мнение, которого никто не спрашивал, тогда, может быть, ты осознаешь, что всё не так просто и что заказы не прилетают на территорию клиентов по воздуху - особенно товары потяжелее или паллеты с ними.

- На запреты и платные услуги в Рижской думе мастера. А может быть, разумнее было бы поискать возможностей создавать больше бесплатных парковок, в том числе кратковременных, около магазинов, например? Машин меньше не будет, а люди давно уже голосуют ногами, как говорится. Город пустеет, растут только толпы иммигрантов.

- Не согласен. Просто полиция должна делать своё дело.

- Будет замечательно посмотреть, как инвалиды тащатся от особо обустроенного места ко входу в дом, до которого сто метров, или "скорая" тащит тётеньку в особо обустроенное место, до которого сто метров.

- Оставьте в покое улицу Чака, не надо там никаких столбов...

- Мы ведь отсталая страна. Давно можно было поставить везде камеры и до 12 доставки разрешить, а потом - считайся с тем, что будет штраф. Всё просто.

- Стоянки там нужны, а не столбики!

- Только вот не надо, пожалуйста, ныть потом по поводу пустых витрин. Вы ещё добейтесь, что въезд в центр сделают платным - тогда и оставшиеся предприниматели вымрут.

- Надо ставить заборы. Чтобы ещё и самовольное пересечение улиц ограничить. Тогда всем лучше станет.

- О, чую новую кормушку для приближённых! Всю Ригу усеять металлическими столбиками, каждый из которых, поди, 500 евро будет стоить. И с новым потолком закупок - то-то праздник будет!

- Не согласен, не надо делать везде рабские столбики - это даже психологически принуждает, в Европе так не делают. Там редко стоит много машин, ты просто с утра сфотографировал. Это только рабочие машины, они больше 10 минут не стоят, поэтому не вижу проблемы.

- Ты за рулём телефоном пользуешься?! Какой же ты честный!