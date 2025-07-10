Продадим последнюю лошадь, а дальше то что? Pietiek о долгах, которые погасят акциями Latvenergo и других

Как мы видим, специальный бюджет государства имеет профицит в 170 миллионов евро, бюджет местных самоуправлений – профицит в 120 миллионов евро, а основной бюджет государства – дефицит в 757 миллионов евро, или 18% от доходов.

При этом поскольку налоги в целом собираются хорошо, рост составляет 5,7% при инфляции 3,6%, то есть рост опережает инфляцию. Задерживается получение европейского финансирования и неналоговые доходы.

Теперь посмотрим на расходы – плюс 12,7% по сравнению с прошлым годом.

Министры финансов ЕС только что договорились о том, что, исходя из необходимости финансирования расходов на оборону, можно будет занять до 4,5% ВВП. Значит, будем занимать. А потом возвращать займы и платить проценты. Только вот с чего?

Основную сумму, пока есть возможность, будут погашать за счет перекредитования, но откуда взять деньги на выплату процентов? Особенно если экономика ни в какую не хочет расти. Поэтому есть основания полагать, что правительство готовится сжечь самые ценные государственные предприятия в печи долгов. Не думаю, что со злым умыслом, скорее из-за безвыходной ситуации.

То, что приватизация связана с управлением государственным долгом, также не скрывается. Цитата из информационного сообщения Министерства финансов: «Одной из мер по сокращению валового государственного долга является отчуждение миноритарных долей в государственных капитальных обществах, составляющих не менее 10 %, в рамках публичного предложения до 2029 года, в том числе в отношении тех коммерческих государственных капитальных обществ, в отношении которых в соответствии с нормативными актами установлен запрет на приватизацию».

Хорошо, продадим, а что потом? Может ли фермер позволить себе продать последнюю лошадь? Здесь ситуация похожа. Особенно в отношении государственных лесов и инфраструктурных предприятий Латвии.

P.S. Я не против приватизации в целом. Есть предприятия, которые можно продать, но не нужно сокращать список неприватизируемых предприятий. После этого будет только хуже».