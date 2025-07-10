Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Продадим последнюю лошадь, а дальше то что? Pietiek о долгах, которые погасят акциями Latvenergo и других

Редакция PRESS 10 июля, 2025 15:38

Мнения 0 комментариев

«Если хочешь тратить больше, чем зарабатываешь, то вполне логично, что в какой-то момент придется начать продавать накопленное имущество. И тут ничего не поделаешь, если не хочешь согласовывать свои желания с возможностями. Прилагаю изображение из ежемесячного макроэкономического обзора Министерства финансов за пять месяцев. Там можно увидеть, кто живет не по средствам, и не только это, - пишет Айвар Стракшас на портале Pietiek.com, комментируя появившуюся новость о желании министерства финансов продать часть акций «Latvenergo», «Latvijas Pasts»,  «Latvijas dzelzceļš», «Latvijas valsts meži».

Как мы видим, специальный бюджет государства имеет профицит в 170 миллионов евро, бюджет местных самоуправлений – профицит в 120 миллионов евро, а основной бюджет государства – дефицит в 757 миллионов евро, или 18% от доходов.

При этом поскольку налоги в целом собираются хорошо, рост составляет 5,7% при инфляции 3,6%, то есть рост опережает инфляцию. Задерживается получение европейского финансирования и неналоговые доходы.

Теперь посмотрим на расходы – плюс 12,7% по сравнению с прошлым годом.

Министры финансов ЕС только что договорились о том, что, исходя из необходимости финансирования расходов на оборону, можно будет занять до 4,5% ВВП. Значит, будем занимать. А потом возвращать займы и платить проценты. Только вот с чего?

Основную сумму, пока есть возможность, будут погашать за счет перекредитования, но откуда взять деньги на выплату процентов? Особенно если экономика ни в какую не хочет расти. Поэтому есть основания полагать, что правительство готовится сжечь самые ценные государственные предприятия в печи долгов. Не думаю, что со злым умыслом, скорее из-за безвыходной ситуации.

То, что приватизация связана с управлением государственным долгом, также не скрывается. Цитата из информационного сообщения Министерства финансов: «Одной из мер по сокращению валового государственного долга является отчуждение миноритарных долей в государственных капитальных обществах, составляющих не менее 10 %, в рамках публичного предложения до 2029 года, в том числе в отношении тех коммерческих государственных капитальных обществ, в отношении которых в соответствии с нормативными актами установлен запрет на приватизацию».

Хорошо, продадим, а что потом? Может ли фермер позволить себе продать последнюю лошадь? Здесь ситуация похожа. Особенно в отношении государственных лесов и инфраструктурных предприятий Латвии.

P.S. Я не против приватизации в целом. Есть предприятия, которые можно продать, но не нужно сокращать список неприватизируемых предприятий. После этого будет только хуже».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:40 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Пляжный отдых в Болдерае: туалеты сожжены, спасательный круг украден
Bitnews.lv 7 часов назад
Будем пить по-новому! Уже через 2 недели
Bitnews.lv 12 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Безопасность детей у воды — умение плавать не гарантия
Bitnews.lv 13 часов назад
Мальта: санкциям — нет
Sfera.lv 14 часов назад
Латвия: покупателей алкоголя ждут сюрпризы
Sfera.lv 15 часов назад
Литовские собаки стерегут Латвию
Sfera.lv 15 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны»

Мир 21:34

Мир 0 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась

Важно 21:21

Важно 0 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось…

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать