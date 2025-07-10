Дочь Лауры с подругами направилась в торговый центр “Valleta” в Валмиере. Мимо проходила компания из четырёх девушек, одна из которых также несовершеннолетняя. Они обратились к девочкам с агрессивной фразой: «Что уставились?»

По словам матери, шестнадцатилетняя девушка ударила её дочь локтем по плечу, после чего началась драка. Кроме того, как утверждает Лаура, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие ранее с этой компанией незнакомы.

Больше всего женщину поразило, что никто из прохожих не вмешался — все равнодушно наблюдали за происходящим. Полицию вызвала другая подруга Лауры, которой удалось избежать нападения.

Журналисты обратились к охране торгового центра, но там о происшествии ничего не знают. Руководство “Valleta” в письменном ответе пояснило, что, скорее всего, конфликт произошёл между зданием торгового центра и Домом культуры, поэтому охрана не отреагировала.

Руководитель T/Ц “Valleta” пояснила:

"На видеозаписях с камер видно, как четверо девушек уходят в сторону Дома культуры, а за ними бегут другие девушки, ранее находившиеся возле торгового центра. В ведении центра находятся только само здание, стоянка у центрального входа и площадка за зданием у погрузочной рампы. Предполагаемое место конфликта не попадает в зону видеонаблюдения".

Лаура утверждает, что одна из нападавших уже ранее попадала в поле зрения полиции, однако представители правоохранительных органов пока не подтверждают и не опровергают эту информацию. В настоящее время ведётся расследование, полиция призывает очевидцев отозваться.