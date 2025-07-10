Нам с песней по пути: Праздник песни и танца зазвучал в рижском трамвае (ВИДЕО)

«Пока на стадионе "Даугавa" исполняют танцы в рамках репетиций, в 11-м трамвае, направляющемся на первые репетиции в Межапарке, звучит песня. А какая песня звучит в твоём трамвае? Пусть это время будет наполнено музыкой», — говорится в публикации “Rīgas Satiksme”.

Ранее сообщалось, что с 5 по 13 июля в Риге пройдут XIII Праздник песни и танца школьной молодежи Латвии. В рамках мероприятия состоится более 30 событий в различных местах столицы, многие из которых можно посетить бесплатно.