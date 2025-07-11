Все водители одномоментно чуть не схватили инфаркт: людей напугала рассылка CSDD

Рассылка основательно напугала народ. Кто-то подумал, что получил штраф. Остальные решили, что это очередные происки мошенников.

"Каждый раз, когда я вижу письмо от @CSDD_LV, мой кошелёк всё глубже лезет в карман пиджака. Советую CSDD сегментировать письма, чтобы по теме письма было понятно, в каком положении находится получатель: «Опять спешил? Плати!» и «Не бойся, чувак, сегодня твой счастливый день», - предложил в Твиттере/X Нормунд Намниекс.

"О, да! Каждое письмо от CSDD — как маленький сердечный приступ с мыслью: «Что опять?!». И они присылают это самое письмо на следующий день после оплаты штрафа, когда ты уже забыл о нём, и снова маленький сердечный приступ с мыслью: «Что опять?!»", - жалуется Янис Грислис.

"У меня тоже сердце вздрогнуло, когда открывала. Кто знает, где какой радар удалось случайно поймать, замечтавшись на пустой дороге", - признается Инета.

"Да, да! Тоже самое. Увидела письмо и аж вспотела!", - подтверждает Илзе.

"А я сегодня утром лихорадочно размышляла как объяснить мужу, что у меня нога стала тяжелее. Как камень с души упал", - написала Айва.

"Да уж, похожие элементы давления присущи еще только письмам от СГД", - отметили люди в комментариях.

Народ так же отметил, что в CSDD могли бы включить эту услугу по умолчанию. А своим письмом они снова заставляют населения искать на их сайте, где поставить нужный крестик.

Действующий порядок предусматривает, что поставщики услуг парковки отправляют водителям уведомления о назначенных штрафах по почте по заявленному месту жительства, однако зачастую водители не могут получить уведомления по определённым обстоятельствам. Чтобы сделать этот процесс более удобным и быстрым для водителей, VAS «Ceļu satiksme drošības direkcija» (CSDD) в сотрудничестве с поставщиками услуг парковки, после предварительного согласия клиента, в дальнейшем будет отправлять эти уведомления на адрес электронной почты, зарегистрированный на e.csdd.lv.