Как сообщается, в день исчезновения ребёнка в состоянии алкогольного опьянения находились его мать и бабушка. Как именно алкоголь попал в организм ребёнка, пока установить не удалось.

Уголовное дело по факту смерти мальчика передано в прокуратуру для начала уголовного преследования. В прокуратуре агентству LETA сообщили, что решение по выдвижению обвинений будет принято в ближайшее время. Обстоятельства дела, включая наличие алкоголя в организме ребёнка, в прокуратуре не прокомментировали.

Государственная полиция (ГП) предложила привлечь к уголовной ответственности мать и бабушку погибшего ребёнка за преступления, связанные с произошедшим в Резекненском крае этой зимой.

В заявлении для прессы полиция раскрывает подробности этого дела: 1 февраля этого года около 13:30 в Лендской волости Резекненского края было установлено, что из дома вышел и пропал без вести мальчик 2023 года рождения. Информация о случившемся поступила в полицию около 15:00, после чего начались поисковые мероприятия с привлечением значительных ресурсов, в том числе коллег из других подразделений, нескольких дронов и кинолога со служебной собакой.

Тем же вечером в 21:22 мальчик был найден без признаков жизни в Лендской волости примерно в 200 метрах от железнодорожной остановки «Таудеяни». Несмотря на длительные реанимационные мероприятия, спасти ребёнка не удалось.

На месте происшествия полиция задержала двух женщин — 1985 и 1964 годов рождения.

3 февраля полиция обратилась в суд с ходатайством о применении ареста в отношении одной из подозреваемых, однако суд отказал и избрал другую меру пресечения — полицейский надзор.

В июне в рамках уголовного процесса было выделено отдельное дело в отношении женщины 1964 года рождения за разглашение данных, полученных в ходе досудебного расследования.

Полиция предлагает прокуратуре привлечь женщину 1985 года рождения к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного закона — за причинение смерти по неосторожности и за жестокое обращение с несовершеннолетним.

Как ранее сообщало Латвийское телевидение, в момент исчезновения ребёнка мать и бабушка находились дома. Отец ребёнка в это время находился за пределами Латвии.

Напомним, что 1 февраля в Лендской волости Резекненского края пропал мальчик 2023 года рождения, который вскоре был найден мёртвым. Ребёнок покинул дом в одежде, абсолютно не предназначенной для зимних условий.

Погибший ребёнок был официально зарегистрирован в Резекне, а в Лендскую волость приехал в гости.